【藝術文化】朱團擊樂劇場新作《六部曲》 10月演出

朱宗慶打擊樂團將於10月推出全新擊樂劇場《六部曲》，追尋各種擊樂形式的終極演繹。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團將於10月推出全新擊樂劇場《六部曲》，特別的是，這次並沒有「戲」，而是要追尋各種擊樂形式的終極演繹，藝術總監朱宗慶說，「劇場不等於戲劇！」但音樂內容與劇場元素同等重要，《六部曲》每一個段落，都是把某種擊樂形式與劇場元素緊密貼合，這也是為何會在戲劇院演出的原因。

朱團擊樂劇場自2010年推出《木蘭》開始，消弭了音樂與戲劇之間的界線，說了一個古代傳說故事；2019年，以苗栗蘆竹湳陶瓷工藝家族為本的《泥巴》，說了一個台灣在地的故事。今年是第3檔擊樂劇場，《六部曲》經歷600多個日子的發展，化為6個曲目段落，去除對語言的依賴，回歸純粹的擊樂震動。

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「在疫情無法演出時，我一個、一個問團員：『什麼是打擊樂？』『什麼又是打擊樂器？』」對於技巧純熟的團員們來說，多年來，這個問題在經年累月、馬不停蹄排練演出的日子裡，甚或已少有機會再去思考有關擊樂的本質。然而，在疫情期間，整個表演藝術領域經歷潛沉，從而讓打擊樂團有機會重拾這個自我提問與反思。」朱宗慶說，《六部曲》正是這份提問的解答。

《六部曲》將於10月3至6日在台北國家戲劇院演出6場；11月2、3日在高雄衛武營歌劇院演出2場；11月23、24日在台中國家歌劇院大劇院演出2場。詳情可詢朱宗慶打擊樂團官網，或OPENTIX。

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