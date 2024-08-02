【藝術文化】明華園總團元宇宙雙經典8/24線上首映 劇團新生代看向未來

冥戰錄Ｘ美秀集團MV畫面。

（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕擁有95年歷史的明華園總團，在傳承上逐漸看到第3代接班經營的準備，創團團長陳明吉帶著明華園走過歌仔戲的興衰；第2代「勝」字輩由陳勝福擔任總團長，把歌仔戲帶進國家級藝術場館；第3代除舞台上的青年軍，陳勝福與無敵小生孫翠鳳的女兒陳昭賢，從北藝大藝術行政與管理研究所畢業後，也逐漸展現經營者的未來視野。

明華園總團「元宇宙雙經典」預告記者會。（記者凌美雪攝）

這個未來視野可從「明華園總團元宇宙計畫」看到一二，陳昭賢邀請知名音樂人李英宏與賽博台客樂團美秀集團，從明華園經典作品《韓湘子》與《冥戰錄》中汲取靈感，創作融合歌仔戲與台式搖滾特色的音樂，並結合4D views科技製作音樂概念影片，推出「元宇宙雙經典」，將在明華園總團專屬的虛擬劇苑中全球首播。

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韓湘子Ｘ李英宏MV畫面。

（明華園總團提供）

陳昭賢昨（1）日率創作團隊召開「元宇宙雙經典」預告記者會，身為第2代台柱的孫翠鳳現身說法，提到參與此計畫的過程，自嘲不懂這個創新的實驗，女兒只交代她，發通告就出現，會跟很多不同領域創作者合作，要她做什麼就配合，沒想到光拍一個360度全視角的高品質動態3D模型，就把她折騰得「虛累累」，最後女兒還跟她說，為了與現代結合，到時候不會有「孫翠鳳」出現。

陳昭賢則解釋，因為4D Views容積擷取技術是一種塑造的功能，可將真人的動作與外觀，包含妝髮、服裝、配件等，以數位化方式真實記錄下來，產出360度全視角的高品質動態3D模型，成為似真非真的孫翠鳳人物，可隨意放大、縮小、扭曲、變形，陳昭賢對孫翠鳳開了一個很大膽的玩笑說，「就是有一天妳百年後，我還有這個偶可以看。」孫翠鳳驚訝地說，「意思是提早幫我做一個雕像嗎？」陳昭賢笑回，「對，而且放在元宇宙裡。」

陳昭賢表示，此次元宇宙計畫在國藝會支持下，經過1年多的精心製作，集結跨界菁英與動員近百人的力量，將於8月24日及25日正式首播，民眾只要先到「IF Live!」售票系統購買「元宇宙0元體驗券」，創造一個虛擬分身，就可以到中華電信「YoCity 」元宇宙平台，看到2齣完整的戲，還有2支分別從這2齣戲發想的台式搖滾樂MV，並可逛明華園虛擬劇苑特展。

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