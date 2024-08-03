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【藝術文化】美術界國策顧問陳輝東 賴清德總統最有力的文化使者

2024/08/03 05:30

不僅深耕創作與藝術教育，陳輝東對推動社會文化發展也不遺餘力。（陳輝東提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕總統府日前公布國策顧問名單，畫家陳輝東首度名列其中，這位一手催生台南市美術館的資深畫家入列，其實一點也不意外，因為自賴清德擔任台南市長期間，陳輝東就是重要的文化推手。陳輝東透露，當賴清德總統親自打電話邀請他出任國策顧問時，他感到很高興也很溫暖，因為這說明了他過去所有的努力有被看到並肯定；同時，雖然國策顧問是無給職，「有需要我表達意見時，我也不會沉默。」

陳輝東油畫作品〈揚帆〉，130x162公分，2023。（陳輝東提供）

賴清德總統於2010年當選第1屆台南直轄市市長，展開百年古都的還錢大作戰，但在財政拮据的條件下，古都文化建設不僅未被犧牲，市府一邊還債，竟還一邊完成了一個量體居全國前3大的現代美術館，也就是近日爭取到以2館升格國立的南美館。而南美館的籌建，就是陳輝東主動向賴清德提出的文化建言。

陳輝東油畫作品〈收獲〉，97x130公分，2021。（陳輝東提供）

因為重大硬體建設容易招來疑忌，籌建南美館那幾年，受到外界很多流言蜚語，當時賴清德不僅委以百分之百的信任與支持，還特地親訪陳輝東畫室，鼓勵他不須憂讒畏譏，那段話至今被陳輝東視為座右銘，在畫室與陳澄波名言「只有藝術才能爭千秋」並列。

除了籌建南美館之外，其實陳輝東對社會文化的參與及推動也很多，包括1984年建成的台南文化中心，也是陳輝東推動的重要工程，其中的演藝廳，至今仍被表演藝術界公認是南台灣很重要的專業表演場館之一。

曾在小學教美術的陳輝東，深知藝術教育從小、從生活扎根的重要性，國內許多重要畫會，都有他積極推動的軌跡。而對於賴清德擔任總統後的文化前景，陳輝東認為，懂不懂文化的重要性，很容易被看出來，他相信台灣文化在賴清德任內一定會做得很好；至於南美館2館升格的事，陳輝東表示樂觀其成，但也期許文化部能在明確定位的前提下，讓未來的「台南國家美術館」成為國內最具代表性的專業美術館。

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