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【藝術文化】衛武營波麗露在高雄將舞遍38區 獻上1875拉威爾與波麗露重製版
衛武營「波麗露在高雄」今年將完成舞遍38區壯舉，首站8月17日從小港國際機場飛機觀景台起舞。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心支持駐地藝術家周書毅「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，將從8月17日高雄國際機場開始，展開8週巡演，10月完成舞遍高雄市38個行政區後，重返衛武營演出《1875拉威爾與波麗露》，相隔14年獻上2024劇場重製版。
「波麗露在高雄」計畫將藝術帶出劇院，以達到舞蹈走入日常的成果，今年以「那片海」為主題沿著海線起舞。（記者陳文嬋攝）
衛武營藝術總監簡文彬表示，「波麗露在高雄」初衷就是要讓表演藝術走出衛武營，把接觸藝術文化機會提供給每一個人，過去2年已於24區共30多個公共空間，與超過1萬6千名觀眾相遇，期待今年讓更多人認識藝術。
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周書毅說，這支舞蹈曾在倫敦、紐約起舞，回台各地巡迴百場演出後，在高雄創造、找尋舞蹈與社會連結能量，遇見許多第一次觀看現代舞的民眾，居民回饋感受和想像，才是藝術生命的開始。
「波麗露在高雄」計畫將藝術帶出劇院，以舞蹈走入日常，今年以「那片海」為主題，將自8月17日至10月5日，沿著海線起舞，以高雄國際機場飛機觀景台為首站，將舞蹈帶進永安鹽田彩繪村、蚵仔寮藍色公路、茄萣海岸公園等常民集會場所。
巡演尾聲10月4至5日將深入那瑪夏區起舞，完成高雄38個行政區巡禮，12、13日重返衛武營演出《1875拉威爾與波麗露》2024劇場重製版，深入探討主旨「活在當下」。
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