【家庭plus．徵文大拼盤】保健品 長輩愛跟風

圖／Hungtheart

家中長輩老愛亂買保健品，其實最有效的保健品，就是關心，對症下藥，省荷包又不傷身……

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〈換人規勸〉子女講不聽 換孫子輩來

文／洪雅君（新北市）

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近80歲的媽媽最常做的事，就是聽收音機及看電視，她選的節目都是會推銷購物的，天天看主持人說學逗唱，就像熟悉的老朋友，產生了信任感，對主持人的置入性行銷，沒有抵抗力。

被主持人的話術弄得腦波很弱，再加上只要打電話就可以購物，所以買了電視上宣稱料多又大碗的佛跳牆，但收到的實品卻很小碗又沒什麼料；五穀粉的價錢和大賣場比起來多達數倍，她還是買了。宣稱吃了對身體很好的健康食品，更是常敗品。

自從兩個大學生姪子發現阿媽的嗜好，開始洗腦阿媽，不要亂買健康食品，有什麼病要去看醫生，聽醫生的就對了。好像起了作用，例如這次媽媽的朋友談論電台的健康食品，媽媽一點都不心動，說孫子叫她不要亂買健康食品，如果有效，醫院早就倒光了，怎麼還那麼多人。

我們子女輩講的話，媽媽都不聽，但孫子講的，她就聽得進去，感謝姪子能讓媽媽腦波不弱。

〈理性分析〉幫忙查資訊 打消念頭

文／李基福（嘉義市）

老媽長年飽受糖尿病之苦，雖定期就醫吃藥，但病情控制時好時差，眼睛更因糖尿病而僅剩微弱視力，對日常生活造成極大的不方便。

口頭從不輕言疼惜，卻總以行動表示的老爸，除了在外出旅遊時，會刻意牽緊老媽的手，以防她沒瞧見路面的高低起伏而跌倒外，有陣子特別關注電視購物上強調專治糖尿病，能改善症狀的產品，還為此撥打了詢問專線，躍躍欲試要買回來給老媽吃看看。

看透老爸的心思之後，我們幾個孩子先上網搜尋了成分資訊，並沒有像電視購物裡說明的神奇療效；而老媽則斬釘截鐵表示，自己只吃醫生開立的藥物，就算老爸真的把東西買回來，也絕對不會服用。在一家人軟硬兼施之下，總算讓老爸打消了購買的念想。

雖然老爸被電視購物的說詞洗腦，差一點就買了「貴參參」的保健品回家，但看在那也是他對老媽另類的愛的表現，就沒有多責怪他。反倒決定日後多留意老爸觀看的電視頻道，避免他又誤上了賊船。

〈多陪陪他〉要的是關心 買不買倒是其次

文／Jason（台北市）

電視和廣播經常播放保健食品的廣告，甚至有名人代言，老人家在家閒閒沒事做，聽了就想買，因為「聽說吃了很有效」。

我爸爸也是這樣。退休後，他每天在家看電視、聽廣播，常常被保健食品的廣告吸引。他總是說：「人老了，就是要補身體。」於是，他買了一堆保健食品，家裡到處都是他的藥瓶。

一開始，我試著勸爸爸不要再買保健食品了，但他也聽不進去，總是說：「我就是花點小錢維持自己身體健康，避免增加你們這些孩子的負擔。」

後來，我改變了策略。不再直接勸他，而是試著多關心他，注意他的身體狀況。陪他去散步、運動，鼓勵他均衡飲食，並定期帶他去健檢。慢慢地，爸爸開始減少購買保健食品的頻率。他說：「我現在每天都運動，飲食也很均衡，身體感覺比較好了，好像也沒那麼需要吃保健食品了。」

人老了，難免會擔心自己的健康，如果能多關心長輩，注意他們的身體狀況，應該就不會那麼依賴保健品了。

〈反向操作〉主動買 安長輩心

文／巧爾（基隆市）

婆婆病後才開始有吃保健品的習慣。

起因婆婆脊椎開刀沒成功，術後，老人家長日臥床，排便不順，終日愁眉不展，擔心這個、疑心那個。

家人從網路上找了許多營養師提供的方法讓她試。在身邊照顧的我買來讓嗯嗯順暢的青菜、香蕉、木瓜、奇異果、優酪乳、木耳、牛蒡、地瓜等給婆婆吃。後來，小叔帶了益生菌保健品回來探望她。

婆婆吃完一盒益生菌後，便祕症狀還是三不五時來亂，但我察覺婆婆已對某些蔬果、食材及保健品產生依賴了，沒吃的話，情緒焦慮心情低落，但老人家又不明說。為提振婆婆的心情，改善其生活品質，我主動為婆婆續買益生菌回來，安她的心，穩定情緒，也希望她長期食用可以改善腸道健康。

保健品之於婆婆，除了照顧她的身體，也照顧她的心理。安定感對老人家很重要，若能慎選、善用保健品，保健品也可安長輩的心。

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