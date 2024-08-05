【自由副刊】 林銘亮／情熱亞德里亞海 － 2之1

圖◎徐至宏

◎林銘亮 圖◎徐至宏

夢見斯普利特的陽光煮沸了亞德里亞海。我醒來，彷彿還聽見濤聲。情思恍惚，感覺自己正在橫移，我深吸一口氣，向自己說，我是在車上……這班夜車蒙著一頭的晨光雨露，仍在荒野中傻走。緩緩憶起昨天手機有「注意夜間致災性大雷雨」預報，透過玻璃窗懶洋洋地平望出去，唉呀遼闊的草地真的一灘一灘汪著水，像無數隻晶亮的貓眼初睜。

轉轉脖子，收緊腑臟，使力把身子扭正，聽見三層床都在埋怨、歎氣。想起來憋不住笑：出發前，L來信說這趟不得了，火車從奧地利維也納直達克羅埃西亞海邊都市斯普利特（Split），七百六十公里，等於從基隆富貴角直殺墾丁鵝鑾鼻再殺回頭，才四千多台幣，便宜得要哭。

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「還可以淋浴呢，」信件末尾最後又來個附註：「官網註明加贈點心組合，以及白酒、餅乾、礦泉水，以一客早餐完美結束火車行程。」

半年前的事了，這種沒完沒了的免費附加在歐洲簡直是宗教奇蹟，基督再臨，真心為這樣划算的三位一體而嘴角上揚。「列車夜行歐洲大陸」這個意象既現代又浪漫，從世紀末的維也納一路駛向古羅馬帝國的陽光，到時候一下車，精神飽滿地君臨戴克里先皇宮（Diocletian’s Palace），極目四望，我是最殘忍的皇帝尼祿。

但那樣激情、非理性的時刻，已毫無可能。我抬了一下腰，自己為自己鬆綁，想起昨天傍晚，才登車便直覺不妙，長狹的通道讓我必須左腳踢右手舉，反覆調度大行李才能前進。一路走來，除了像飛機那樣小的廁所，連支蓮蓬頭都沒看見，淋什麼浴？包廂裡，兩張鐵床，三人座位，奧地利往克羅埃西亞的火車，警示說明卻是法文：「把你的髒手拿開，讓專業的來。」但是專業人士在哪裡？包廂裡沒有服務鈴，也沒有對講機，難道要對著月台大喊專業人士專業人士快過來嗎？包廂十分逼仄，橫塞兩個大字形的我就能滿，何一絲浪漫之有？生鐵塑料的現實敲擊我的腦袋，一下子清醒過來：夜行歐洲大陸的長途火車哪裡有好下場？《東方快車謀殺案》，雷契特被刺了十二刀；《布達佩斯大飯店》，古斯塔夫被士兵槍殺；《愛在黎明破曉時》，傑西和席琳談了場沒有結果的戀愛……可惡，歐洲的火車不能坐啊！正在擔心情形會不會更糟，一位金髮高中男孩探頭進來，微笑著問好，短袖短褲，背上一座煙囪似的登山包。

利用包廂裡的架子、鉤子、吊網，我們施展想像把行李雜物橫空，有效利用頭上每一吋的空間，坐在三人座上挺直腰，我校稿，男孩聽音樂，L寫日記，空氣中彌漫著無比的乾澀感，因為離開維也納之後就再也連不上網。感謝早餐單，完美的人際潤滑液，我順勢問他們要吃麵包還是7days croissant，大家都想吃croissant，雖然大家都不懂7days什麼意思。男孩說他從倫敦來，和朋友一起旅行，我忍不住和他分享我的倫敦自助旅行經驗，正講著，他的朋友赤裸上身出現在門口，說他搞懂了，早餐單和調整床舖都歸車掌管。我一邊回話，一邊盯著他櫻花色小巧墳起的乳頭。原來網路傳說都是真的。

果然，車掌挈器具來，椅背翻起就是一張床，放下隔板又是一張，把狹窄的空間分割蚊子腿那樣細細切割成三塊，我們正好插進去躺平，像木乃伊。男孩在確認床舖的時候，L都不答話，男孩以為L有其他想法，不想睡最底層之類，我搖搖頭，笑說，你好體貼，但他只是聽不懂英文。

三張鐵床近得驚人，逼向眼前的床底，翻身的咿呀聲，總讓我有被男孩輾壓的錯覺；又擔心我巨大的鼾聲擾人，但是睡眠之際不可能兼顧國民外交呀！只能祈禱他是好睡的中學男孩，從二樓摔下都不醒，或者床板裂開滾落我身上照樣能在我這張凹凸的肉墊酣眠。

若有想，若無想，若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之……現在無法降服其心的反而是我，男孩的體味雖然淡，總和台灣人不同，所以特別刺激，像溫暖的水柱灌入我的口腔、鼻腔、胸腔、腹腔，尚未滿溢便讓我窒息，被褥，乃至車輪山河，瞬間透明了，無所依傍的乘客一一緩轉在清虛的夢中，以各種裸姿緩速飄動，男孩的髮絲、側臉、薄唇、後頸、肩胛在我緊閉的眼前發著白瓷的幽光。我們以鼻尖為準，舒張指尖腳尖，丈量時光長短，異國此刻想起自己也曾有過的緊滑肉體，忽然憐惜起男孩的青春來。

過了預定的抵達時間，火車不但沒有慌張加速，甚至還慢了下來，想是載不動反覆增生的欲望。L早醒了，離床而立，車掌敲門，說再三小時才會抵達目的地。我們在恢復成三人座位的車廂裡吃croissant喝咖啡，難眠的一夜讓我癱成常溫潤餅皮，雙眼迷濛的男孩，睡褲直溜溜捲上大腿，露出泳褲的曬痕；L像隻象龜，慢吞吞地嚼食圓形小餅。窗外日光高照，鴿翼色的岩石十足氣派，連綿的山脈巍峨龍轉，如余承堯山水畫的黑白照相，間雜雪白石礫與翠綠葡萄藤，青黃色土壤像剛剛才從巨岩的指縫越獄，竭力在地表匍匐。令人擔憂的雨水俱已收乾，這是斯普利特給我的見面禮。

跳出車廂站上月台，束束棕金色的陽光似熟銅，彼此摩擦，溫度節節升高。據說現在體感溫度四十二，難怪四下背心短褲，男男女女忙著解放胴體，空氣中飄浮嗆辣的體香膏、防曬乳氣味，馥郁的遺物，滾燙的魂魄，看不見，聞得到，而我正穿過它們。

沸騰的街頭於是乎更加擁擠愈趨緩慢：腳步慢，轉身慢，眼神慢，夏天讓世界的播放速度滯緩，快了怕燒壞。路上滿是解封後的遊客，推推搡搡，好不容易才接近期待中的皇宮，奶油色的它，看起來疲憊不堪。廣場上正在演出羅馬歷史短劇，隔著人海實在不知道劇情，何況我還是中途湊熱鬧的，總之是王子公主站在露台上接見群眾，將官軍士兩翼護衛，祭司煽動現場無知觀眾喊英文口號之類。我暗自好笑，大家都以為來這裡就可以變成《冰與火之歌》的龍后，到頭來還是沒薪水可領的群眾演員。

「你很毒舌。看過影集決定來過過乾癮不行嗎？」L說。

是啊，過過乾癮不行嗎？我怎麼一出國就這樣刁鑽？要是別人看見我到處比較跳島價格的窮酸樣，還不知道會怎麼取笑呢。同樣一日五島遊，皇宮左邊這家貴港口那家二十歐，棕櫚樹大道旁的現金付款可打九折，客運站附近的說不如選一日三島附贈葡萄酒喝到飽……比來比去，後來選了現金付款能九折的Gray Line公司。不放心，回到民宿再精算，才發現貴了十歐，剛剛在計較哪家超市7days便宜二十分錢的熱情都付諸東流了。

喔，7days是一個品牌，我猜對了，我想不透的是接下來的二十天，我為什麼會像中邪那樣看到就買來當行軍口糧。

食物、防曬乳、墨鏡、泳褲、護唇膏、運動外套、雨傘、沙灘鞋、礦泉水、毛巾、塑膠袋數枚，我再三清點，只要少了一件，這趟旅程就會充滿各種咬齧性的小煩惱。

旅行社叮嚀我們趁空氣還未因高溫而融化、滴落之前，七點十分就要出現在棕櫚樹搖曳的港口廣場，找到靠近行人步道入口、有著大陽傘的戶外雅座集合便是。Yes, oh yes，我這種長短腳英文在國外，脫口就是yes，明明人生地不熟，事事不明其理，卻往往點頭稱yes。克羅埃西亞的年輕人英文明顯比匈牙利、波士尼亞人好得多，日後搭訕一個披薩外送小弟，問他英文怎麼這麼好，從小學的還是什麼，他說你沒聽見滿街的英文歌嗎，我聽歌學的。難怪，喬治．麥可滿街坐，酒吧裡〈Wake Me Up Before You Go-Go〉、冰淇淋店〈Careless Whispers〉……過了這週我一定可以唱出整張《WHAM!精選》。

負責報到登記的長腿美女Elena原來是導遊兼船長助手，蓬鬆的蜜蠟色鬈髮，杏瓣薄唇，芭蕉鼻，距莎朗．史東遠，離凱特．布蘭琪近，或許更符合東方含蓄的審美觀。等著我們的快艇是貝殼白船身、海軍藍帆布，像抬頭挺胸的健美士兵，相當神氣，看了心情大好。Elena將我們一一扶上船，我虛浮的腳步剛踩穩，抬頭一看，就看見古銅色肌膚、微笑迷人的船長，長相可比鋼琴家安德烈．古寧，只是手指不按鍵盤改握方向盤。船長穿著和Elena同款式的白色制服，自我介紹為Luka，說歡迎大家，今天我們將拜訪五座小島，先到比舍沃島（Biševo）看藍洞，這是最遠的景點，要開兩小時才到，回程則途經維斯島（Vis）的史第尼瓦海灘（Stiniva beach），以及登上我們公司的私人小島、赫瓦爾島（Hvar）、帕克利尼群島（Pakleni Islands）浮潛、玩水、放鬆，全程約十一個小時。

出發啦，遇見浪大的時候請抓穩把手，I will drive you good。

我會駛得你很爽。

我得意地聽任海風搓揉衣裳，每朵浪花都為了我這句翻譯發癢，來回磨蹭船舷，嘶嘶作響，她們大概也跟我一樣發暈，都是頭上烈日害的。（待續）

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