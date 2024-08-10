【藝術文化】寶島富麗秀、小島小宴 文奧台灣館妮妃雅精采壓軸

「小事製作」作品《小島小宴》透過舞台螢幕同步直播與觀眾的互動，使整晚氣氛熱烈歡騰。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕隨著奧運接近尾聲，台灣之光「妮妃雅與瘋家」為文化奧運打造的《寶島富麗秀》（Formosa Follies），於巴黎時間8月8日晚間9點首登場，創下文奧台灣館開館以來最爆滿的人潮；另一個全新登場的團隊「小事製作」，作品《小島小宴》透過舞台螢幕同步直播與觀眾的互動，都使整晚氣氛熱烈歡騰。

妮妃雅與瘋家的《寶島富麗秀》向世人展示熱情的「台灣印象」。（記者凌美雪攝）

可能是觀眾知道妮妃雅要來，從傍晚開始，人潮就不斷湧入，有人還特別穿上呼應「蕉佛」（妮妃雅暱稱）的黃色裝扮，住在巴黎的美國青年Justin就與多位好友特地提早來到台灣館，觀賞了DJ林貓王、TAI身體劇場與小事製作，很意外地說，雖然他們是為妮妃雅而來，但其他節目也都非常好看。

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妮妃雅超級親切地走下舞台，穿過人滿為患的觀眾席，跟大家擊掌打招呼。（記者凌美雪攝）

其中，小事製作此次特別邀請法國當地舞者共同參與，並在演出過程中由主持人走進觀眾席，隨機訪問觀眾最難忘或最推薦的「食物記憶」，再由舞台上的演出者即興表演，以肢體呈現出來，裡面有很多對台灣食物的印象，也有許多是觀眾的私房美食分享，充滿創意的快問快答與演出，讓全場歡樂又爆笑。

以變裝藝術讓世界看見台灣的妮妃雅，這次則是帶領瘋家的女兒們化身寶島歌舞女郎，首登文化奧運舞台，透過現場變裝的敢曝美學，結合預錄的影片，虛實整合。過程中，妮妃雅先以錄影現身，隨著現場的瘋家女兒們瀏覽一連串台灣的自然與人文風景，就在夜市小吃與廟埕祈福之後，妮妃雅突然以媽祖的扮相降臨舞台，引起觀眾一陣歡呼；沒多久，妮妃雅直接在舞台上變裝成為黃色彩蝶，轉身驚豔眾人。然而，瘋家自然還有更狂的，妮妃雅突然走下舞台，與觀眾零距離擊掌互動，全場為之瘋狂。

回到舞台後，妮妃雅問：「大家很開心嗎？是否感染到彩虹精神以及歡欣？我知道要叫中華台北（Chinese Taipei），但我要說，就是台灣（Taiwan）。」在台灣自由民主的土地上，每個人都可以放心做自己。

最後，妮妃雅於網路號召民眾以彩虹6個顏色元素自拍的影像，在舞台螢幕上播放，加上表演者全員黃色裝扮，組成了七彩光譜，在放射著彩虹光芒的台灣島與輪廓裡，妮妃雅邀觀眾一起吟唱原民古調，團員們忍不住頻頻拭淚，台下觀眾也直喊感動，有人互相擁抱，還有人大讚妮妃雅又漂亮又可愛，直到演出結束，仍捨不得離去。

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