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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國美館山水變奏展 演繹李重重的水墨歷程

2024/08/11 05:30

抽象元素的運用、或是色塊與墨韻堆疊等技法，均使李重重在現代水墨中走出獨樹一幟的創作道路。 （國美館提供）抽象元素的運用、或是色塊與墨韻堆疊等技法，均使李重重在現代水墨中走出獨樹一幟的創作道路。 （國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動文化部「重建台灣藝術史」計畫，國立台灣美術館積極籌辦台灣美術史前輩藝術家個展，繼黃土水、李梅樹、陳銀輝、何肇衢、袁旃、謝里法、江明賢等人，再推出「山水變奏—李重重的水墨歷程」展，共展出李重重的早期油畫1件、鉛筆水墨速寫121件、義大利紙手工畫冊8件，以及不同時期與題材的水墨作品88件。即日起至11月3日，在國美館101展覽室登場。

李重重人物速寫與素描作品，可見到其在復興崗時期所受的學院訓練打下的扎實基本功。（國美館提供）李重重人物速寫與素描作品，可見到其在復興崗時期所受的學院訓練打下的扎實基本功。（國美館提供）

國美館館長陳貺怡表示，李重重的作品除了展現抽象表現主義的精神之外，也致力於東方與西方、傳統與現代的對話與辯證。以女性藝術家的身分，展現出獨特的詩意、溫柔與婉約，和男性藝術家大相逕庭。

李重重1942年出生於安徽黃山腳下的屯溪，兒時隨父親李金玉來台，定居於台南七股，其後在父親細心引導下，對傳統書畫打下良好基礎。高中畢業後北上求學，就讀復興崗政工幹部學校美術系（今國防大學政治作戰學院）。李重重在復興崗時期所受的學院訓練，使她在人物速寫與素描奠下扎實的基礎。1968年，因結識劉國松而加入「中國水墨畫學會」，開啟她在現代水墨的各種新嘗試，無論是抽象元素的使用、色塊與墨韻的層層堆疊、印拓、刷染，抑或自動性技法的交互使用，均使她走出一條屬於自己的創作道路，跳脫傳統男性主導的抽象水墨世界，在創作上獨樹一格。

策展人吳超然透過「速度與精準」、「早期水墨」、「山水變奏」、「超以象外」及「回首歸來處」等5大子題，分期整理李重重超過一甲子以來的代表作品，展出藝術家色彩優雅又帶有抽象塊面的水墨創作以外，並呈現其早期速寫、油畫、素描及照片等珍貴文獻，帶領觀眾窺見台灣1950年代以來，在現代中國水墨畫的抽象發展脈絡。

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