【藝術文化】親子音樂劇《Do Re Mi 喜咧兜？》 9月新北「生音藝術節」演出

薩克斯風演奏結合戲劇的演出，讓孩子們更容易融入其中。（米特動物樂園提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕米特動物樂園全新親子音樂劇場《Do Re Mi 喜咧兜？》，上週在MUZIKids兒童古典音樂節中，首演2場皆爆滿，為讓更多親子觀眾享受到這場結合薩克斯風演奏與戲劇的音樂饗宴，節目將於9月14、15日的新北市生音藝術節中加演。

《Do Re Mi 喜咧兜？》是米特動物樂園第3號作品，結合了薩克斯風4重奏與生動的劇情，故事以1隻只會講中文的兔子為主角，牠在迷失方向後遇到3隻只會講台語的獅子、老虎和狐狸。儘管語言不通，但他們發現「音樂」是彼此之間的共同語言，透過薩克斯風演奏，動物們成功地跨越了語言障礙，在音樂的引領下，他們攜手踏上了一段奇幻的冒險旅程，最終找到了回家的路。

請繼續往下閱讀...

這段故事不僅展現了音樂在促進溝通和情感交流中的重要性，還教導孩子們如何用心去理解他人。米特動物樂園表示，親子音樂劇場不僅能讓孩子們在娛樂中學習，還能促進親子之間的情感聯繫，成為一家人共享美好時光的重要活動。在9月的新北市生音藝術節中，《Do Re Mi 喜咧兜？》每天有2場演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法