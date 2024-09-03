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（胡如虹和她的藝人朋友們）江蕙封麥與解封拔河9年 歌迷金鑰開心鎖復出

2024/09/03 05:30

江蕙選擇在國慶晚會復出，用歌聲祝福台灣，國泰民安。（寬宏藝術提供）江蕙選擇在國慶晚會復出，用歌聲祝福台灣，國泰民安。（寬宏藝術提供）

封麥與解封拔河9年 受文章觸動疫改想法

江蕙動人的歌聲溫暖、撫慰了無數人的心。（寬宏藝術提供）江蕙動人的歌聲溫暖、撫慰了無數人的心。（寬宏藝術提供）

文／胡如虹

9年前江蕙流淚將麥克風放進透明珠寶盒中鎖上，「封麥」的畫面曾讓歌迷心碎。（寬宏藝術提供）9年前江蕙流淚將麥克風放進透明珠寶盒中鎖上，「封麥」的畫面曾讓歌迷心碎。（寬宏藝術提供）

最近演藝圈最熱門的話題莫過於「二姐」江蕙要復出了。她在歌迷的千呼萬喚和北高兩位市長的熱情邀約下，終於決定在國慶晚會復出站上大巨蛋獻唱。

江蕙封麥演唱會上送給歌迷的金鑰匙，也象徵能讓二姐復出的就是歌迷的召喚。（資料照）江蕙封麥演唱會上送給歌迷的金鑰匙，也象徵能讓二姐復出的就是歌迷的召喚。（資料照）

淡出與復出 天后的艱難抉擇

胡如虹（左）和她的藝人朋友江蕙。（胡如虹提供）胡如虹（左）和她的藝人朋友江蕙。（胡如虹提供）

從9年前封麥到決定復出在國慶晚會開唱，二姐的一舉一動都在網路引起一片討論聲，有歌迷期待她唱完國慶晚會後，可以繼續開演唱會，用歌聲溫暖、陪伴大家；也有酸民說她言而無信，怎麼可以說封麥，又出來唱，嘲諷她是不是錢花完了，才想復出再賺一筆。

其實認識二姐的人都知道，她做這個決定有多難。

當年封麥的決絕是認真的，如今不捨歌迷聲聲呼喚的心軟復出也是真心的。

9年來，歌迷一直期待她能回心轉意重返歌壇，就連我身邊都不時有人問：「二姐現在過得好嗎？很想念她」、「二姐休息夠了，可以再出來唱了」、「江蕙真的不再唱了嗎？她這麼會唱，不唱真的太可惜了」、「誰說封麥不能再唱？張國榮、梅艷芳封麥了，還不是繼續唱」。

這些想念和期待，說給二姐聽，她雖然總是笑笑回我：「我都已經封麥了！怎麼再唱！」不過我知道她聽在耳裡，都放在心裡。

決心與暖心 低調行善金援弱勢

她從9歲開始出來走唱，行走江湖，練就了女中豪傑，殺伐果斷的個性，但也因為從小家境不好，二姐也是最心軟、體貼溫暖之人。封麥退休後，她可以因為酸民不理性的留言，關掉臉書，從此不理會那些流言酸語；可是卻用心關懷著社會上有哪些需要幫助的人，低調的找人送錢傳遞溫暖。

長達3年的新冠肺炎疫情，讓人類陷入前所未有的危機，全世界封城鎖國，生離死別變成了日常， 劫後餘生，你我的人生觀都有所改變，二姐自然也變得更柔軟了。

人生苦短，生命無常，當年封麥的決絕與堅持，和疫情相比，不過是形式。

能力與魄力 以愛之名解除封印

拿了一輩子的麥克風，唱歌已融入二姐的生命，封麥前的職業倦怠，眩暈帶來的不適，隨著她退休褪下明星光環，四處去旅行充電，唱歌已不再有壓力，而成了喜好。

二姐從來沒有真的放下麥克風，家裡有一間KTV室隨時可以練唱，就算一個人，她也可以歡唱一整夜。所以那一日我跟二姐說，17年沒有出片的文章向她喊話：「阿蕙，人生只有一次，妳這麼愛唱歌，唱得這麼好，為什麼要封麥？趕快出來唱吧！」二姐沉默了半晌跟我說，文章那一句「人生只有一次」說得很好，深深觸動了她。

人生只有一次，當妳有能力帶給大家最溫暖的幸福與力量，為什麼不做呢？

於是二姐選擇在國慶晚會重拾麥克風，用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量，無關政治，因為那是國家的慶典。

復出埋伏筆 最後一唱天降金鑰匙

最近我一直在回想9年前二姐在高雄最後一場《祝福》演唱會的最後一幕，二姐淚流滿面的將麥克風放進透明珠寶盒中鎖上，象徵性的封麥。當時有一萬支的金鑰匙從天而降，讓歌迷一起珍藏這份回憶。

也許當年這場封麥儀式就留下了二姐復出的伏筆，二姐雖然把麥克風鎖進了珠寶盒裡，但每個歌迷手上都有一把金鑰匙，只有歌迷的聲聲呼喚可以解除二姐封麥的封印。

好不容易用了9年的時間解除了二姐封麥的封印，我們何不期待二姐在國慶晚會上的演出，少一些口水，多一些祝福，讓二姐用歌聲祝福台灣，國泰民安！

謝謝二姐為台灣這片土地而唱！

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