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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

羅大佑Legacy迎新 攻蛋規格慶開幕

2024/09/03 05:30

Legacy TERA的開幕演唱會，邀請到音樂教父羅大佑登台獻唱。（Legacy提供）Legacy TERA的開幕演唱會，邀請到音樂教父羅大佑登台獻唱。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Legacy TERA將於9月14日在台北流行音樂中心南基地開幕，開幕演唱會邀請到音樂教父羅大佑，將帶來國際級豪華全編制演出，曾為羅大佑徒弟的北流董事長的黃韻玲興奮表示，特別有承先啟後的意義。

黃韻玲在18歲時參加比賽，因緣際會成為羅大佑的學生，這次Legacy TERA開幕演唱會，由最具「Legacy」傳承意義的羅大佑登台獻唱，羅大佑也對此次演出信心滿滿：「每一位音樂家都是有使命感的，對一件事有使命感，它激發你專注更崇高的追求。」

相隔4年重返台北演出，「羅大佑 Legacy迎新同學會」將動員16位樂手編制，以小巨蛋規格來製作，展現國樂、弦樂與台灣文化完美融合，羅大佑想藉此傳達：「音樂從生活與文化而來，息息相關。人與人之間、人與自然、人與地球，同為一體。」

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