【藝術文化】東京六本木藝術之夜9/27登場 首設「RAN Focus」台灣為第一個受邀國

文化部長李遠（第2排左4）、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（第2排左5）、台灣當代文化實驗場董事長彭俊亨（第2排左3）與參展藝術家大合照。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣這兩年在國際文化場域不僅能見度大幅提高，也逐漸獲得「國家」的認同，比如2023年的東京影展，今年的外亞維儂藝術節、中歐作家閱讀月，還有即將登場的東京六本木藝術之夜，都在新闢主題國的同時，率先邀請台灣參加。剛結束日本參訪行程的文化部長李遠，昨（10）日出席台灣參加「六本木藝術之夜」行前記者會時，有感而發：「我有很深的感覺，台灣真的在世界上有點改變。」

藝術組合西瓜姐妹利用性別轉換，變裝成一對仙女姐妹，看見凡間的種種不平等。（記者凌美雪攝）

邁入第13屆的2024年「六本木藝術之夜」，將於9月27至29日在東京六本木登場，這個東京首屈一指的藝術節，匯聚世界各地的藝術愛好者齊聚一堂，今年新設「RAN Focus」單元，透過呈現特定國家或地區的當代藝術發展，探索多元文化視角下的創意表現，首創就邀請台灣擔當。

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策展人吳達坤介紹參展作品，包括今年代表台灣參加威尼斯雙年展藝術家袁廣鳴作品《日常戰爭》。（記者凌美雪攝）

為此特別設立的「焦點台灣」（RAN Focus［Taiwan］），由文化部贊助、駐日本代表處台灣文化中心協力、台灣當代文化實驗場C-LAB策畫，藝術家吳達坤策展，邀請包括西瓜姊妹、辛綺、何曉玫MeimageDance舞團、袁廣鳴、陳普、張方禹、蔡筱淇&吉川公野等7組台灣藝術家參展，將透過裝置藝術、影像與舞台表演等形式，在六本木藝術之夜展現台灣的獨特魅力。

編舞家何曉玫MeimageDance舞團於記者會呈現《默島新樂園》片段。（記者凌美雪攝）

李遠致詞時表示，他可以感受到國際看待台灣的眼光確實與以前不同，大家對於台灣的文化藝術有更多興趣，也有愈來愈多的藝術節、影展，甚至漫畫、音樂等，以台灣為主題國或展演的核心，台灣成為首次聚焦國家的六本木藝術之夜就是其中之一。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之則表示，六本木在2000年代都市發展的過程中，相繼成立了森美術館等眾多藝文館所，2009年開始透過六本木藝術之夜，提出在生活中享受藝術的宗旨，今年首次創立聚焦特定國家和區域的單元，並以台灣為首個焦點，「讓我們非常期待能在東京看到今天記者會中呈現的台灣藝術家作品」。

昨天於記者會現場表演的，是編舞家何曉玫MeimageDance舞團《默島新樂園》經典再現，舊時廟埕的文化經驗劇場結合迎神出巡的家將神祇、檳榔西施、布袋人偶等，透過強烈的視覺裝置，將台灣傳統元素以現代劇場語言詮釋，演出使用的傀儡高台裝置也將一同遠征日本，邀請當地觀眾一起體驗一段繽紛美麗的迷幻之旅。

六本木藝術之夜活動期間，六本木的美術館和文化機構將延長展覽開放時間，並結合周邊街道與商業設施，透過設計、裝置藝術、音樂、表演、影像等多種形式，讓大眾認識城市與藝術結合的新面貌。

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