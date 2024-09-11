【藝術文化】辣草莓合作社首部作品《地帶》 登西班牙放映機錄像藝術節

辣草莓合作社將於西班牙演出創團首作《地帶》。（牟仁杰提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕駐西班牙代表處文化組今年持續與西班牙「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR）合作，將於9月14至15日在馬德里Réplika劇院展演台灣「辣草莓合作社」（Juicy Berry Studio）的作品《地帶》（The Zone），展現台灣科技藝術實力。

駐西班牙代表處文化組表示，「放映機錄像藝術節」於2008年由一群錄像藝術家、策展人及文化工作者共同發起，打造新媒體藝術和數位藝術創作的交流平台。今年自9月11日至22日，在馬德里共計將展出約100多件實驗影像藝術、單頻和多頻錄像裝置、錄像表演及互動作品。台灣則由「辣草莓合作社」導演薛祖杰、舞者凃立葦聯手發表其首件作品《地帶》。

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Réplika劇院位於馬德里重要藝術區域，創立於1989年，是一個中小型私人文化場館。《地帶》結合獨舞表演，在觀賞作品時，會請觀眾開啟手機，連上聊天機器人，並在空間自由移動。期間，手機會出現各種指令與資訊，引領觀眾理解社會中各種角色的敘事與過去。同時間，手機也會採集觀眾的數據，以數據連動影響演出，藉由這些互動，探索數位化身與社會集體意識之間的關係。

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