【家庭plus．一人一故事】致敬吧 電影

圖／陳佳蕙

文／呂政達

鼠奎特是動畫《冰原歷險記》的一隻松鼠，他老是在追逐一枚橡實，追到天南地北，卻也闖了禍。像是，橡實到手了，卻讓冰山瓦解。

動畫說，冰原時代的瓦解根本是這隻松鼠惹的禍。有點像在說我兒子，因為當初在家裡、或在醫院時，他的一個暴怒的動作，也像是骨牌效應，足以讓冰原崩潰。

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當年，我帶兒子去看這部動畫，我們坐在前排位置，避開其他觀眾，因為怕兒子的動作會引來噓聲。看電影時，我在想，不知道兒子有沒有他要追逐的橡實，這個答案，也許要等到下一個冰河世紀才能分曉。

帶兒子進電影院那幾年，跨越我的黃金年華，電影要特意選動作多的，不能看文藝片，不然兒子會一直起身要去尿尿，我帶他到男廁門口，還留意要接上劇情。有些電影的片段，我真的就是在廁所門口邊聽邊偷看。

兒子看得懂劇情嗎？這是個好問題，我不知道答案。有一次去看《金剛》，當金剛對著女主角耍寶，山頂的大石頭掉下來，砸到金剛的頭，金剛還摸摸頭。那時兒子竟然笑了，好像差一點要說：「好痛。」

絕不能帶兒子去看賣座片，那年《2012》上映，我們看星期天中午場，人潮眾多，兒子在場外就發作了，差點要推我撞向招牌，我們坐在第二排抬頭看大銀幕，簡直是銀幕外的末日災難。

我一直對一部西班牙電影《致敬吧，人生》感到不好意思，開場沒多久我就睡著了，也不知睡了多久，醒過來時，兒子還坐在旁邊看電影，對著銀幕笑。直到現在，我還是不知道那部電影在演什麼。

回到《冰原歷險記》的松鼠。終場，松鼠終於找到橡實，我想那是種人生象徵，兒子突然站起身要走人了，只聽到後頭的男觀眾大吼：「坐下。」我趕緊帶兒子溜出電影院，連彩蛋都沒看。

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