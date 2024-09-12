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【文化．藝術】台灣首位 李安獲高松宮殿下紀念世界文化獎殊榮

2024/09/12 05:30

李安是台灣首位「世界文化獎」獲獎者。圖為李安擔任第58屆金馬執委會主席。（資料照）李安是台灣首位「世界文化獎」獲獎者。圖為李安擔任第58屆金馬執委會主席。（資料照）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕有日本藝術界諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」（簡稱世界文化獎），本屆得獎名單昨（11）日揭曉，台灣導演李安獲得戲劇和電影類別獎項，這是台灣藝術家首次獲獎，主辦單位也透露，李安將親自出席11月下旬舉辦的頒獎典禮。

「世界文化獎」是日本美術協會在1988年創設的獎項，為紀念前一年薨逝的該協會總裁高松宮宣仁親王而命名，獎項分為繪畫、雕塑、建築、音樂、劇場／電影等5種，頒發給全球各地傑出藝術家。

今年的獲獎者除了李安之外，建築類獲獎者為日本建築師坂茂，他使用紙質材料，在世界各地建造避難所和臨時住宅，致力於救濟難民和支援救災。繪畫類為法國裝置藝術家蘇菲．卡爾（Sophie Calle）、雕塑類獲獎者為哥倫比亞雕塑家莎塞多（Doris Salcedo），音樂類為葡萄牙鋼琴家皮耶絲（Maria João Pires) 。

李安是首次獲得世界文化獎的台灣導演，日本電影大師黑澤明也曾在1992年獲得這個獎項的表提。日本放送協會（NHK）在報導中，介紹李安曾以《斷背山》等電影，兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。

頒獎典禮將於11月19日在東京舉行，照慣例由協會總裁常陸宮正仁親王親自頒獎。日本天皇和皇后原則上都會出席每年的頒獎典禮，即使不克出席，也會另外安排時間接見獲獎者。台灣新任駐日代表李逸洋也獲主辦單位邀請出席頒獎典禮。

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