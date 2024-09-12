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【文化．藝術】第2屆TTXC 10月高雄登場 啟動台灣內容新時代

2024/09/12 05:30

TTXC-G.A.M.E.未來主題展將展出多件精采作品，運用科技與藝術大玩AI創意。 （高市文化局提供）TTXC-G.A.M.E.未來主題展將展出多件精采作品，運用科技與藝術大玩AI創意。 （高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2024 TTXC台灣文化科技大會」將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區展開。文化部表示，迎接台灣最大規模的文化科技盛典，文化部特別整合跨部會、地方政府及民間企業資源，將以3大核心展、8項主題，超過70件作品與節目、上百場活動，帶領觀眾體驗富含文化性、產業性、科技性、國際性及未來性的影視音文化科技嘉年華。

TTXC-XR DREAMLAND聚焦多人互動及沉浸式體驗，超過40部XR作品參展。（高市文化局提供）TTXC-XR DREAMLAND聚焦多人互動及沉浸式體驗，超過40部XR作品參展。（高市文化局提供）

文化部長李遠表示，身為亞洲矽島的台灣，近年透過科技被世界看見，但科技必須含有深刻文化內涵才能感動人心、走向國際。為延續去年首屆TTXC搭建文化產業與科技領域跨域平台的初衷，整合跨部會、地方及民間資源，並強化產業端及國際性鏈結力道，鼓勵深化運用科技於文化內容創作、保存、展示與傳播。

高雄市長陳其邁表示，高雄轉型智慧城市不遺餘力，持續拓展AI產業生態系，文化部因應趨勢，極力推動的TTXC台灣文化科技大會，今年再度於高雄舉辦，內容也更加升級，結合台灣領先全球的「科技」硬實力及「文化」軟實力，以3大展覽探討的科技趨勢，讓民眾沉浸體驗文化科技的魅力，精采的數位內容匯流於駁二與亞灣，尤其駁二知名地景大港橋，都運用科技與藝術大玩AI創意。

文化部指出，今年展會以「G.A.M.E.」未來主題展、「INNOVATIONS」文化科技創新展演，以及亞洲最大沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」等3大核心展，探討包含AI人工智慧、XR虛擬實境、VTUBER虛擬偶像、沉浸式娛樂、IP科技創新、科技跨域、國際駐村及未來社群等8項未來主題，並橫跨展演、影視、音樂、科技及產業等面向，期盼透過資源整合，發揮台灣文化科技的完整戰力。

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