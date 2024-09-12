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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《迷宮中的盲眼蚯蚓》

2024/09/12 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《迷宮中的盲眼蚯蚓》《迷宮中的盲眼蚯蚓》
威拉蓬．尼迪巴帕著，梁震牧譯，聯經出版

威拉蓬．尼迪巴帕著，梁震牧譯，聯經出版

將指涉政治現實的企圖，包裹以迷離淒美的愛情故事，是可能的嗎？泰國作家威拉蓬（Veeraporn Nitiprapha，1962-）首部長篇《迷宮中的盲眼蚯蚓》，形塑兩代人悲劇，綿長語句與繽紛細節，加上聰慧的結構，使整本小說氣氛飽滿，琅琅上口華語流行金曲般具魅惑感，適時的鬼聲魅影，慈悲溫暖的人情，氣味彌漫的熱帶盛宴，外遇，迷戀，癡迷，悔恨，讓舞台立基於曼谷與其近郊那空猜西的此書，隱約有著類近於通俗劇的編織：所有人都努力去愛，沒有人得到幸福。有心人若想從書中爬梳近代泰國頻仍的政治衝突，無論是1976年法政大學大屠殺，或引發作者決心寫作此書的2010年泰國紅衫軍事件，也未必可尋。最終故事收攏於一對姊妹與一個飄篷般的男孩之間的愛戀纏結，軟弱與辜負，命定與緣慳，有人感情用事，有人迷思執著，誰都是迷宮中的盲眼蚯蚓。（soft pine）

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