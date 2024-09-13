【藝術文化】文化奧運台灣館成果分享 林昆穎：廟埕是台灣最混種的場域

文化部長李遠（後排右4）致贈紀念獎牌予參與文化奧運台灣館籌備及執行的台前幕後英雄，一同合影留念。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024年巴黎夏季奧運落幕，文化部支持並籌組的台灣藝文團隊，於7月27日至8月10日連續15天在巴黎拉維特園區設置「台灣館」展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出，參與文化奧運。昨（12）日舉辦文化奧運台灣館成果分享會，邀請台前幕後的工作人員分享經驗與成果。

昨日分享會特別復刻文化奧運台灣館，以大舞台、紅圓桌、紅椅頭布置出廟埕辦桌情境，策畫小組代表林昆穎從文化奧運台灣館的空間設計與核心信仰切入分享，提到初始便將沈昭良的攝影作品納進設計計畫裡，直到政務次長王時思提出將舞台打造成充滿台灣味的電子花車時，終於定調。他受訪時說明，「廟埕是台灣最混種的場域，無論是敬天祈福、歡聚喜慶、民俗展演、地方小吃，都包含在這個意象中，不單單指宗教，更是台灣人為了支持內心的信仰聚在一起的場所。文化奧運台灣館容納多元的族群、語言、文化、生活等，從最流行到最傳統、從前衛到古典，透過表演團體的綜合性帶出多種樣貌。」他亦提到，「原本就希望透過台灣館帶出又野又熱情的儀式感，因此演出團隊首重台灣的民族群體，再來就是展演的文化組合可以看到原住民音樂、歌仔戲曲新編、布袋戲、廟會電音、變裝皇后秀，以及牽亡歌陣。」

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製作行政統籌吳季娟則形容自己是國際級總機小姐，透過跨組、跨國協調各種問題與解方，不放棄溝通，與法國團隊溝通，才能有完美結果，「因為有每一個人的相信及付出，所以我們相聚在這裡。」

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