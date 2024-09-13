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【藝術文化】現代戲劇結合歌仔戲 再拒劇團走吧，野草！明後天開演

2024/09/13 05:30

《走吧，野草！》以「後設喜劇」展開對「改良戲曲」的思辨。（再拒劇團提供）《走吧，野草！》以「後設喜劇」展開對「改良戲曲」的思辨。（再拒劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由再拒劇團推出的《走吧，野草！》，將在國立傳統藝術中心舉辦的第7屆「戲曲夢工場」登場，結合現代戲劇與歌仔戲元素的「後設喜劇」，展開不同時代對於「改良戲曲」的辯證。明、後兩天在台灣戲曲中心多功能廳連演3場。

傳藝中心表示，2024戲曲夢工場以「劇．眾」為主題，試圖叩問戲曲本質，探索展演空間肩負娛樂、宗教、民俗、社交、生活、商務等場域的可能性，挑戰觀演關係的新境界。

《走吧，野草！》以台灣小劇場文化蓬勃的90年代為背景，敘述一群非專業戲劇背景的熱血青年，受到1949年代台灣戰後，由工人組成「鄉土藝術團」搬演《白蛇傳》歌仔戲的精神鼓舞，希望透過改編50年代《白蛇傳》演出，重現當年工人的階級處境。導演黃思農表示，《走吧，野草！》將現代與傳統元素聚集起來，除展現1949年代艱困環境下勞動階級不懼強權的思想及勇氣，並透過「後設喜劇」，將《白蛇傳》改編為具備左派精神作品，以「中西合併、破除迷信、西式歌劇」模式的「改良歌仔戲」，展開對「改良」的思辨，也探尋新的劇場語言。

再拒劇團《走吧，野草！》除了討論時代變化下，「改良戲曲」映射出不同的時代意識，更重探50年代與90年代的先行者們，如何透過藝文行動迎向一個即將發生劇烈改變的未來。詳詢OPENTIX。

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