【家庭plus．生活大補帖】學放手 為自己活

圖／達志影像

文／美樂地

看了一段微電影影片，故事敘述一位年邁老翁以務農維生養活一家子，辛苦培育兒女成家立業，個個功成名就傳為佳話，老翁引以為傲。

平時老翁一人獨居鄉下老家，難得兒孫有空要回家，老翁很開心忙進忙出，煮了一大桌豐盛的菜肴，都是兒孫喜愛的菜色，要來好好迎接兒孫回家犒賞一番。等待兒女到家之際，無奈電話一頭告知臨時因處理急事無法回家了，接著的畫面帶到老翁失望落寞，無奈地獨自一人吃著滿滿一大桌菜……影片真誠寫實觸動人心，令人感同身受，感慨萬千。

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回想起自己的父母還健在時，不也是如此，總是殷殷期盼兒孫假日能撥空回家探望陪伴。老爸是一個相當急性子的人，每當我回家遇塞車還堵在路上時，就來電再三詢問到哪裡了，有次因事延誤超過他的預期時間到達，竟然大發雷霆生好大的脾氣呢！老媽則很愛聊天，母女常通電話閒話家常，為了節省通話費，我還特別租了一門熱線用來打電話回家報平安，如此老媽就不用擔心惦念電話費「貴森森」，老媽說講愈多賺愈多，暢所欲言最快樂呀！朋友羨慕我享有父母甜蜜的愛，是溫室裡長大的花朵，以前常感覺幸福美滿令人窒息，如今徒留無限的思念藏在心中。

想想，現在卻換成是我自己了，期盼兒女回家的心情相同，更有股莫名的惶恐和不安，捨不得兒女收假返回工作地呢！有過之而無不及，我老是自作多情想太多，總是備妥大包小包讓兒女帶去，瞎操心他們出門在外，忙於工作會吃不飽穿不暖。終於兒子對我說出他有工作賺錢會自己去買，女兒也開誠布公地說份量都太多了，吃不完也會很膩，一語驚醒夢中人，疼愛給得太多，對彼此都會變成是一種負擔和壓力。

人生至此走過一甲子歲月，調整自己放下期盼和等待，學習放心、放手，兒孫自有兒孫福，轉移生活重心，努力追求自己的健康和快樂，就是送給兒女最大最好的禮物，愛自己、為自己好好生活，歡喜自在地享受無憂無慮的第三人生。

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