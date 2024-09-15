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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】聊天 不無聊

2024/09/15 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

怎麼聊天，是項學問，不管是單純哈啦或是關心，說不定真能聊出一片天地……

〈轉換心態〉就當採訪 想說盡量說

文／古家榕（基隆市）

交際之於我，是件耗能的事。因此，遇上陌生人，通常不主動開話題，寧可兩個人一起尷尬，也不願一個人獨自心累。

但自己不主動，不代表其他人不主動，每當遇上那種「擺明要開講」的人，幾個來回後，我會放棄抵抗，遞出一支隱形麥克風，讓對方暢所欲言。

說到底，面對我的冷淡，仍堅持進犯的人，多半有著強烈的表達欲。針對這類人，我會將自己定位成「訪談者」，順著當事人的話，不斷往下深挖。於是，整場談話遂不再是聊天，而是一次日常的採訪訓練，善用強迫中獎的機會，打不過就上工，趁機磨練自己的訪談技巧。

這樣的「工作狀態」，大大減輕我的心理負擔。此刻的我，無須焦慮如何交際，只是一部沒有感情的採訪機器，一切的對話，不過是蒐集素材而已。至於那些「受訪者」也很愉快，因為他們獲得我全然的關注和肯定：「不知道有沒有人說過，跟妳聊天很開心。」

當然開心啊，畢竟，你剛獲得了40分鐘的獨家專訪呢！

〈市場溫暖〉陌生人關心 更動人

文／顏淑英（嘉義縣）

最近買菜總會習慣性的繞道巡邏，應該是期待水煎包老闆娘已經好好的，出來擺攤了。

女兒說我實在另類，又不認識人家，看攤販一直寫休息，竟然擔心地去問隔壁。我跟孩子說雖然我不常去「交關」，但每次都會跟老闆娘聊幾句，因此也傾聽了她的一點心內事。我欣賞老闆娘跟客人互動間的笑容與真誠，所以聽到她生病，好不捨。

許久未見的水煎包老闆娘，今天終於出來擺攤了！雖然玻璃櫃只有蘿蔔糕，沒有喜愛的水煎包，但光是看到她出來做生意，就讓我好放心，趕緊上前關心她。

她用不太完整的語詞回答：「8個月前，因中風失語、行動不便，一直很努力在復健。」我告訴她：「很辛苦了，我能抱抱妳嗎？」她眼眶泛淚地與我相擁。道別前，我握著她的手說：「妳真是堅強，復健這麼辛苦，竟堅持過來了。如果體力允許，一定要繼續賣蘿蔔糕，妳是美好的見證，一定要出來鼓勵別人！」

〈正面力量〉聊著聊著 成為貴人

文／韋韋（台北市）

無論搭計程車、弄頭髮或是做SPA ，我只想閉眼休息，但有一年……

那年和男友關係降到冰點，很想見他，我燉了一鍋他愛吃的食物，晚上10點多搭上計程車，上車後我淚水直流，此時我聽到一聲溫暖問候：「妳還好嗎？」頓時我轉為低聲啜泣，到目的地後，他說：「我在這等，如果妳不想搭回頭車再跟我說一聲。」

變心的人千軍萬馬也喚不回，回程時我只知道我說了好多好多，他只是傾聽著，要下車時告訴我：「要好好保重自己，會為妳傷心的只有家人。」論及婚嫁男友比不上一個陌生人的溫暖，後來我選擇放手，現在有疼我老公及貼心的孩子。

從此我改變聊天習慣，有一次做SPA，總覺得芳療師很想跟我說話，雖然很累，我還是打起精神，她正面臨人生關卡，我傾聽著並適時給建議，最後她跟我說決定繼續進修並選擇轉換跑道，後來達成她的願望，當一位培育英才的老師。

每個人對聊天的看法不一，有時候聊著聊著，會成為彼此的貴人。

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈收服長輩〉聊股票 尷尬馬上化解

文／周家守（新竹市）

人家都說丈母娘看女婿愈看愈有趣，但我始終覺得丈母娘很可怕。特別是當我跟她獨處時，空氣就像凝固一般，實在令人尷尬。

除了「這邊坐」跟「喝茶」，好像丈母娘就沒說過什麼。每當這時候，我只能打開電視不停地按著遙控器轉遍所有頻道，讓電視的聲音化解我們的尷尬。

直到有一次，我在財經頻道稍做停留，丈母娘雙眼居然盯著螢幕發亮。「媽，妳有買喔？」就是這一句話，破冰了。此後丈母娘見到我都會聊起她買的股票，要我分析給她聽，彷彿我是專屬分析師一樣。雖然我分析不一定到位，也不一定賺錢，但只要聊起股票，丈母娘總會眉飛色舞，凝固的空氣也在瞬間融化。

後來，老婆娘家聚會時遇到其他長輩，我也會試著用股票來打開尷尬的情況。萬試萬靈，幾乎沒有長輩不喜歡聊股票的，這也讓我驚呼，年過半百的長輩真的很有錢啊！

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