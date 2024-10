【自由副刊．夏日歌單】 李桐豪／Die With A Smile

◎李桐豪

小說家在游泳池遺失防水隨身聽,小說家拿錯陌生人的耳機,小說家和陌生人換回耳機,因為在他人的歌單浸泡太久,陌生人不再是陌生人。

譬喻在寫作上是好的,譬喻是小說家的生財工具,但日常生活的譬喻是危險的。小說家在泳池裡,男孩站在岸上,閃閃發亮的男孩,那構圖彷彿一張大衛.霍克尼。譬喻閃過腦海,讓他意亂情迷,假使在曼谷、在八重山,他不排除發動攻勢,他會上了那男孩。但現實中的搭訕可能會替他惹來麻煩,中年人的自持沒有讓他失去分寸。上岸了,洗澡、穿戴整齊,離開游泳池,出入口見男孩在前方緩步低頭滑著手機,中年男人經過了男孩,轉頭說聲掰掰,然後踏步離去。

小說家無雜念,直到回家打開電腦,發現FB有私訊,「我是你的讀者,但I人性格作祟,下午站在泳池交換耳機,還是沒有說出口,@@」小說家查看陌生人個人檔案,一個男孩在湖水探出一顆頭,彷彿一隻水獺,中年人的心併著窗簾,被電風扇吹得搖搖晃晃。他問男孩常去游泳嗎?都什麼時候去?他們聊著歌單裡的歌,有一搭沒一搭地聊天直到午夜,渾然不知疲倦,這是第一天。

第二天,他按著男孩偏好的時段出現在黃昏游泳池,男孩已經在水裡。他們在比鄰的水道來來回回地巡弋著,兩個人趴在岸邊講了一會兒話,畢竟都像交換過泳褲一樣,交換過歌單了,他們又陌生又親密。

第三天,男孩習慣五點去游泳,但他四點半就抵達運動中心。一整個下午心神不寧,面對WORD檔案,一片空空的白,該寫的專欄,一個字都沒寫,索性早早到游泳池,假使男孩提早五分鐘到場,他們就可以多說上五分鐘的話。男孩出現了,不早不晚,五點鐘整。他故作鎮定,點頭示意,兩個人各自聽著音樂,按著自己的節奏游泳,期間,兩人在岸邊休息,男孩在閒聊中說他多喜歡小說家的書,突然背誦起小說中的句子,中年男人竟然不好意思起來,笑說閉嘴,伸手就要把男孩的頭往水裡按,男孩嘻嘻哈哈閃開,他雙腳蹬牆游走了。

看著男孩在水中竄上竄下,他突然快樂起來,他的心事是偵查不公開的弊案,但全世界突然都知道他的祕密了,知道他對男孩有好感。

第四天,白日裡瀏覽男孩的臉書IG,黃昏游泳,晚上並肩在夜市吃麵吃冰,深夜在線上聊天,一切發生得很自然,他們已經是朋友。

第五天,游泳過後,他們在公園散步說話,他在心裡哼著王菲的〈Summer Of Love〉,空氣中隱約有一種香氣,依稀來自男孩,他湊過身,問為什麼他身上會有小天使利百代的香氣?男孩說那是酷澎上買的沐浴乳,好像是廣藿香和留蘭,語畢,迅速在他臉上啄了一下,他下意識地退縮了。大學同學的兒子已經念高中,但仍像發育中的青少年一樣心猿意馬,他腦海閃過一念,青春的男孩是夏日海灘的裸海神美男,但他已然是一座歇業的海水浴場。他的身體突然一陣冰涼,掌心裡全是汗。

第六天,他走到游泳池門口,然後折返,他心想自己都幾歲的人了,到底在幹嘛呢……男孩傳來黃昏游泳池的照片,男孩在簡訊中說:「你不在那兒……」他回:「我南下高美館看展覽。」他說的是真的,他搭末班高鐵南下,隨意在左營找了商務旅館住了一晚。隔天,他到美術館看展,泰德美術館和國巨基金會的聯展,看畢卡索、看安迪.沃荷、看杉本博司,把日子安排得忙碌一點點,像個世故的大人,也許就可以少想男孩一點點。

然而口袋中手機一震,掏出來一看,是男孩來訊,問他回台北了嗎,傍晚要一起游泳?他順手拍下環境,傳給男孩,說在看展。「好好喔,你會去看火星人布魯諾?」「沒票啊,好想現場聽他跟Gaga唱的〈Die With A Smile〉。」「回台北,到我機車後座,我唱給你聽啊。」男孩傳了一段音訊,「Wherever you go, that’s where I’ll follow. Nobody’s promised tomorrow, So I’ma love you every night like it’s the last night, Like it’s the last night.」男孩學著布魯諾,哼著新歌,把手機貼著耳朵傾聽著,彷彿男孩在耳邊呢喃,他快要融化了。他抬起頭,眼前一張畫,男孩在水中,粉紅西裝男人在岸上,游泳池與兩個人,大衛.霍克尼。畫是現實的顛倒,他在水中,男孩在岸上問他是不是拿錯了耳機,他想,如果他是畫中的那個西裝男人,他會跳下去。

應該是保羅.科爾賀在《薇若妮卡想不開》說,人若要徹底想通一件事,做出決定只需要七天,譬如上帝創世紀,譬如蝦皮買一雙球鞋有七天鑑賞期,又譬如要不要喜歡一個人。

小說家轉身離開美術館,攔了一輛計程車,直達高鐵站。他趕上了一列15:20的高鐵,他會在黃昏的時候抵達台北,他會在日落時趕赴游泳池,和男孩沐浴在金色的輝煌裡,在比鄰的水道來來回回地巡弋著。●

■【夏日歌單】隔週週一見刊。

