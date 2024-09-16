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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 李達達／壞心地在旁邊看

2024/09/16 05:30

◎李達達◎李達達

◎李達達

週日向晚意不適，驅機車登郊區小公園，旁觀年輕的爸媽們遛小孩。

公園雖小，設施齊全。最受歡迎的是園中央的城堡溜滑梯，必須爬過木橋、網梯、石牆，經歷三階段才能攻頂。孩子們地鼠那樣從各種洞口探頭，又咕嚕嚕滑下來。滑梯東側掛著遮陽黑網，底下就是米白的沙坑。有的孩子堆沙堡，有的孩子挖隧道，每個孩子都沾了沙，遠看像一碗撒了花生粉的小湯圓。滑梯西側是微型水樂園，幾個大桶掛在高處，定時倒水，嘩啦啦啦啦啦。光腳的孩子們在底下盼，大水一來，尖叫爆笑跳舞，玩瘋了什麼都不在乎。

壞心地想：那些乖乖排隊溜滑梯的小傢伙們，將來會不會變成遵守遊戲規則，在各種機構中爬上去溜下來的上班族呢？那些渾身是沙的小湯圓們，是不是將成為某種形式的創作者，以為自己能留下什麼，很久以後才發現原來自己一直都在玩沙？那幾隻快樂的小青蛙，能否抵達自己的舞台，繼續淋漓酣暢地玩耍與表演，無懼他者的目光？

小公園也有翹翹板，但沒有人玩。

玩翹翹板需要同伴，用自己的重把對方舉起，讓對方的輕將你放下。當兩邊重量不同，就要有人拿捏距離。是誰愛誰比較多？是誰欠誰還不起？小時候在翹翹板上未曾想過的事，如今壞心地想──想自己的這顆心，或許就是在跟誰玩的時候弄壞了。●

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