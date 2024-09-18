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【藝術文化】北市交全新製作《波希米亞人》集結國內外知名卡司 10月台北演出

2024/09/18 05:30

《波希米亞人》故事主軸聚焦在兩對情人，左起為咪咪與詩人魯道夫，以及穆塞塔與畫家馬爾切洛；在歌劇演員中堪稱相當高顏值。（記者凌美雪攝）《波希米亞人》故事主軸聚焦在兩對情人，左起為咪咪與詩人魯道夫，以及穆塞塔與畫家馬爾切洛；在歌劇演員中堪稱相當高顏值。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立交響樂團年度大型歌劇將上演名作《藝術家的生涯》（又名《波希米亞人》，La Bohème），有人問：為何同一個節目要給2個名稱？《波希米亞人》一看就知道是浦契尼最受歡迎的歌劇作品之一，然而，原著法國劇作家亨利．繆傑的小說原名《Scènes de la vie de Bohème》，最初就曾被譯為《藝術家的生涯》，因為故事的主人翁是藝術家。

《波希米亞人》8位歌手大合照，左起曾文奕、趙方豪、Matteo Roma、Marija Jelic、丁一憲、Daria Rybak、李增銘、謝銘謀。（記者凌美雪攝）《波希米亞人》8位歌手大合照，左起曾文奕、趙方豪、Matteo Roma、Marija Jelic、丁一憲、Daria Rybak、李增銘、謝銘謀。（記者凌美雪攝）

北市交團長郭佩瑜表示，樂團多年來深耕歌劇的口碑與製作水準皆有目共睹，過去曾於1984、2000年演出此劇，相隔20多年後，2024年適逢義大利歌劇大師浦契尼逝世百年，也是北市交創立55週年，因此決定推出全新製作。從劇名就看得出在細節處用了很多心，而為了這次第3度搬演，除再次邀請到義大利指揮馬可．波米（Marco Boemi）及阿根廷導演馬里歐．龐帝吉亞（Mario Pontiggia），並集結眾多國內外知名歌劇卡司，所有演員們日前已齊聚台灣，定裝並展開排練。

北市交繼2022年《奧泰羅》後，再度邀請義大利指揮馬可．波米合作演出歌劇。（北市交提供）北市交繼2022年《奧泰羅》後，再度邀請義大利指揮馬可．波米合作演出歌劇。（北市交提供）

《波希米亞人》原著與歌劇初版首演的時代背景是19世紀，故事描繪住在巴黎拉丁區（Latin）一間破舊公寓裡的4個波希米亞年輕人，詩人魯道夫（Rodolfo，Matteo Roma飾）、畫家馬爾切洛（Marcello，丁一憲飾）、哲學家柯林（Colline，曾文奕飾）音樂家舒奧納（Schaunard，趙方豪飾）；魯道夫與鄰居咪咪（Mimì，Marija Jelic飾）一見鍾情，後來咪咪也與馬爾切洛的舊情人穆塞塔（Musetta，Daria Rybak飾）成為朋友。

情節取材市井生活，有點老套，但浦契尼與原著作家都有類似的成長經驗，加上音樂家以敏銳的藝術覺察緊扣劇情和台詞譜寫動人旋律，將19世紀末法國拉丁區文藝青年窮困但浪漫的生活描繪得十足吸引人，不僅1896年首演爆紅，之後更被改編成各種不同時代背景的版本，其中男女主角互訴鍾情的詠嘆調〈多麼冰冷的小手〉和〈我的名字叫咪咪〉，也成為百年來所有男女高音終極曲目。

純愛、嫉妒、愛情與麵包的衝突、與真愛永別的悲傷……類似的愛情故事，在各種不同的時空，不斷於現實中上演，因此，總能讓觀眾尋得共鳴與感動。台中國家歌劇院曾於2020年演出柏林喜歌劇院於2008年製作的當代視角版本；此次北市交版本，導演龐帝吉亞決定以20世紀中期的巴黎為藍本，在懷舊時髦的氛圍中，歌詠青春、愛情、友誼和夢想。

為此，北市交邀請知名劇藝服裝設計師高育伯操刀，在視覺上創造出和諧的氛圍，也突顯各個角色的鮮明個性。比如魯道夫與馬爾切洛在寒冷的閣樓，身著破舊黯淡的外套與背心，隱藏現實困頓中仍對藝術抱持著執著與熱愛。咪咪身上看似青澀的粉色格紋洋裝帶著些許灰暗的色調，象徵她在愛情裡的怯弱與膽小，以及最後悲劇的結局。穆賽塔的貼身禮服如玫瑰般的艷麗奪目，則展現她風騷任性卻又敢愛敢恨的獨特魅力。

10月4日晚間、6日下午，在台北表演藝術中心大劇院演出。

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