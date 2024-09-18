【藝術文化】《洒家智深》竹板快書解構魯智深 本週六登場

《洒家智深》融合竹板快書、京崑與當代戲劇解構人們面對自我與社會群體間的拉扯。（戲曲中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「戲曲夢工場」，本週六、日將由千流製作推出《洒家智深》，在台灣戲曲中心多功能廳登場。以《水滸傳》中的經典角色「花和尚魯智深」為題，融合京崑、竹板快書、當代戲劇不同表演形式，解構人們面對自我與社會群體之間的拉扯以及糾結。

《洒家智深》以《水滸傳》中的花和尚魯智深為原型，探討其內心世界的脆弱與徬徨。（戲曲中心提供）

編劇暨演員段彥希表示，魯智深是《水滸傳》中的著名英雄，基於原著素材新編劇碼，一探魯智深在撇除英雄形象之後，內心深處的徬徨、猶豫與脆弱。故事從厭戰的魯智深掉進能穿梭到過去時空的異空間「緣纏井」說起，他奮力遊走在不同宇宙之間，試圖改變過去的緣分，以扭轉現實的不得不然。過程中，展開各種內在對話，重新面對生命中的每一個轉折。

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《洒家智深》融合傳統曲藝與現代戲劇的表現形式，反映出原著《水滸傳》中以108條好漢代表的東方群體觀，與西方劇作中的個人主義思想。段彥希指出，透過帶有奇幻色彩的劇碼，其實也是推動關於「自私」的思考，「因為勇於追求的過程中，讓人更加認識自己；但若因為追求所夢，而影響到別人，這樣的追求究竟是好、是壞？透過魯智深，不僅能看見過去對於自我跟群體之間的拉扯，也能反思在現代社會中，什麼是真正的自由與解脫？」演出詳詢opentix網站。

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