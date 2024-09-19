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【文化．藝術】NSO開季音樂會今登場 準．馬寇爾攜手諏訪內晶子獻藝

2024/09/19 05:30

NSO音樂總監準．馬寇爾與小提琴家諏訪內晶子於記者會合影。（NSO提供）NSO音樂總監準．馬寇爾與小提琴家諏訪內晶子於記者會合影。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團新樂季開季音樂會今晚登場，沒有額外命名，就叫「開季音樂會」，特別請來柴科夫斯基小提琴大賽史上最年輕得主諏訪內晶子（Akiko Suwanai），還策畫一系列力晶美學藝堂活動，包括彩排觀摩暨交流、演前導聆、諏訪內晶子小提琴大師班等。

準．馬寇爾擔任NSO音樂總監後，持續帶領樂團立足亞洲邁向國際，也使樂團更具熱情與自信。（記者凌美雪攝）準．馬寇爾擔任NSO音樂總監後，持續帶領樂團立足亞洲邁向國際，也使樂團更具熱情與自信。（記者凌美雪攝）

對於嶄新的NSO24/25樂季，帶領NSO已進入第4個樂季的馬寇爾，於昨（18）日記者會中表示，樂團設定「馬勒」、「貝多芬」、「科學與科技」、「布拉姆斯」等主題，將以全集的方式貫穿整個樂季，串聯不同的焦點。馬寇爾也預告，享譽國際的作曲家魏德曼將再度與NSO合作，演出他自己以及莫札特的作品；這個樂季的歌劇製作將推出華格納的鉅作之一《漂泊的荷蘭人》；還有NSO的音樂家呈現的數場室內樂演出，以及2025年1月由黃俊文策畫的音樂節等。

NSO樂團為新樂季展開排練。（NSO提供）NSO樂團為新樂季展開排練。（NSO提供）

至於今晚的「開季音樂會」，上半場演出布魯赫《G小調第1號小提琴協奏曲》，由小提琴家諏訪內晶子擔綱獨奏，該作品在1866年完成後，由科尼格斯洛夫（Otto von Königslow）擔任獨奏、作曲家親自指揮首演。隔年，再經當時最知名的小提琴家姚阿幸修訂，成為現今演出的版本。

對此，諏訪內晶子指出，「布魯赫是後浪漫時期的作曲家，這時期有很多突破性的音樂嘗試，但布魯赫仍堅持保留最浪漫美麗的元素，為小提琴量身打造此曲，展現這項樂器最美好的音色。這是一首相當特殊且雋永的作品。」

音樂會下半場將由馬寇爾指揮NSO演出本樂季主題之一「馬勒」的《D大調第1號交響曲》。馬寇爾表示，這首馬勒青年時期的作品，以極富創意的配器在第1樂章描繪大自然甦醒的景象，並在第3樂章巧妙地引用法國童謠〈雅各修士〉（Frère Jacques）的旋律。融合馬勒特有的戲劇性，從宏偉的自然描繪到深刻的人性探討，最後一樂章更充滿了「從地獄到天堂」的轉折。

馬寇爾說，馬勒與布魯赫都來自德奧背景，音色上雖有相似之處，但風格截然不同。布魯赫的小提琴協奏曲以溫暖、動人的音色著稱；《馬勒1》則充滿強烈的故事性，描繪自然與生命的體驗。

馬寇爾表示，「諏訪內晶子將以她優美的音色詮釋布魯赫的協奏曲，而樂團則會在馬勒的交響曲中再展精湛技藝。我覺得這就是新樂季應該開啟的方式，帶著滿滿的能量與喜悅，為大家演奏音樂！」

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