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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】面對問題 長痛不如短痛

2024/09/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蔡怡怡

前段時間，公司添購了一批資通訊設備，導致資訊機房的溫度上升。小季請廠商的工程師來進行現場勘查，工程師量測後表示：「沒問題啊，溫度在可控制範圍內。」他還說：「我已經做這行20多年了，保證這些設備不會造成溫度上升。」最終，廠商出具了一份報告，說明設備沒有問題，問題在於機房本身。

大家看了報告後只能搖頭。雖然設備經過驗收確實沒有問題，但設備建置前後的溫度數據顯示，正是這批設備導致溫度上升。廠商應該提出如何優化機房的方案，以降低溫度，而不是單純地告訴業主「設備沒有問題」。

我問小季，面對廠商抓不到問題重點、拖延問題的情況，為何不生氣？他回答說：「廠商敷衍了事，反而讓專業打折。廠商的報告沒有『對症下藥』，只是作文，他們做白工，消耗的是他們寶貴的時間啊，我何必生氣？就拿出契約，要求廠商提出具體的改善措施，解決方案還要由空調技師簽證才行。」廠商花了很多時間製造煙霧彈，給人感覺是敷衍、更是不上心，但白紙黑字的數據騙不了人，所以不需要隨情緒起舞。

這件事讓我想到小蕙因專案而丟掉工作的經歷。她在實驗時，不小心弄丟了一些關鍵數據。主管詢問專案進度時，她因為害怕被罵，開始找各種藉口，例如電腦故障、網路問題，甚至責怪同事沒有及時備份數據。她花了很多時間解釋和辯解，但卻沒有即刻修正或重新蒐集數據、提出解決策略，導致專案進度嚴重延誤。幾個禮拜後，主管再次詢問進度時，她找了健康、孩子生病等其他理由，結果主管明白告訴她不適合繼續負責該專案，她只能另謀他職。

小蕙丟掉工作時感到委屈、生氣，直到阿彬告訴她：「妳該好好面對問題核心，妳不爭氣就只能在這裡發脾氣，有什麼用？」這句不中聽的話雖然很傷，但也如醍醐灌頂。小蕙知道必須修正心態，花時間找藉口、拖延時間，對解決問題毫無幫助，反而害了自己。這其實是一條彎路，還不如直接找出問題的痛點，面對它、解決它，雖然當下很痛，但這樣的解決方式反倒比較省時間。

最近跟老公鬧得不愉快的小敏馬上附和：「我想跟老公討論家事分工的問題，但他總是迴避話題。他會說自己很累、不想討論這些不開心的事，甚至轉移話題談論其他無關緊要的事情。這讓我覺得他不關心我的感受和需求，也不願意花時間和精力去解決我在意的問題。我們都是上班族，大家壓力都很大，他不肯跟我談，我們的關係變得愈來愈緊張。」

這些工作或婚姻中的例子，都說明了當我們面對問題時，如果傾向於找藉口、逃避和拖延，問題不僅無法解決，還可能擴大，甚至加深彼此的矛盾，讓他人感到失望或被忽視。問題就像我們面對的障礙，正視障礙的核心，才是最有效且最快速解決問題的方法。

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