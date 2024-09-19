【家庭plus．運動場看台人生】忘掉失常 繼續往前就對了

在壓力下容易產生失常，迅速復原往前的心理素質非常重要。圖為體操選手唐嘉鴻出戰巴黎奧運單槓決賽，發生失誤。（資料照，記者陳志曲攝）

文／黃俊隆

巴黎奧運落幕，我們不只看到高水準的競技賽事，同時也見證了在這樣高度壓力的情境下，即便再怎麼身經百戰、實力堅強的選手，都有可能表現「失常」──亦即運動心理學裡的choking。

在運動心理學裡，當選手面臨壓力情境時，最容易出現的想法，包含：1.負面想法，例如我今天一定會輸；2.自我擊敗的想法，例如天氣這麼爛還要比賽；3.不合理的想法，例如今天我一定要贏；4.消極的想法，例如反正也贏不了，乾脆放棄算了。避免壓力所產生的這些想法，通常教練會要求選手反覆練習，熟練到身體自動反應（autopilot），避免過度思考。同時告訴選手該想什麼，而非要選手不要去想什麼（白熊理論──愈是叫他別去想，愈是容易無意識不自主想起）。

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在壓力下容易產生失常的表現，主因在於害怕失敗，因此培養對自己寬容，允許失敗，忘掉失敗，迅速復原往前（next play mentality）的心理素質非常重要。網球天王費德勒在達特茅斯學院送給畢業生的演講時便強調，不管你打得再好或再差，得一分或失一分都只是一分，重要的是忘掉它，繼續往前，才能拿下比賽。同時，費德勒也曾在訪談公開表示，給自己一些喘息的空間，好好面對失敗的重要性，當他輸球時，他會給自己10分鐘的時間躺平，好好回想剛才輸球的過程，接著便將它拋諸腦後，繼續往前。

巴黎奧運戲劇性奪下銅牌的唐嘉鴻是個極佳例子，即便在比賽過程中發生重大的掉桿失誤，他並沒沮喪放棄，而是重新站起，好好完成後面的比賽。

失常並非我們在生活中各種表現上起起伏伏的正常狀況，而是意外與例外的情境，我們可以充分準備，減少它的發生可能，一旦不幸發生了，我們只能趕快忘了它，好好繼續往前。

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