【自由副刊．閱讀小說．長篇精摘】 伍軒宏／尋隱劍

圖◎唐壽南

◎伍軒宏 圖◎唐壽南

這夜，儘管晚餐吃得過癮，卻睡不安穩。微笑書生的臉，多次浮現腦海中，愈想愈懷疑是龍華營密探。或只是好事者？自作聰明的書生？自己是不是想太多？追問他投靠的親戚身分，太像刺探，或測試。老是微笑的臉，讓人猜不透真假。但另方面，德宇回答的李家、黎家，是臨場捏造。也許書生是對的，南禺真的沒有這兩姓人家，德宇完全空白。但如果書生知道自己是對的，應該會繼續逼問。德宇其實在等他逼問，還好對方自己止住。

朱先生安排的南禺接頭人家，不姓李，也不姓黎。

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吳林不宜久留，次日街邊的朝食攤一開始擺凳子，買了好幾套燒餅和包子，急忙上路。

往赤錫，愈來愈多山路，他想起剛到鏢行滿一年時，隨四名大哥來赤錫那一趟。最資淺的他尚無表現，負責推車，比較像轆轤車工，但是個帶刀的車工。護鏢由三位大哥、一位鏢頭掌管。雖然只出苦力，當然趁機熟記這段路須留意的事：吳林─赤錫間地形起伏，山路多，不平靜，官府無力清剿，前後段由兩大勢力控制，而且水火不容。當年，憑著鏢頭出示總鏢行蓋印的拜帖，呈上禮品，表示打過招呼，山寨也不敢得罪威名遠播的聚英鏢行。三位大哥負責警戒，提防臨時出事，打點之後，順利通過兩大山頭，只有他最辛苦，一路推車，崎嶇山路。

如今，四年後，人事更迭，誰知道換手頻繁的山寨，當家還吃不吃總鏢行那一套？鏢行威信還在嗎？何況，他身上無帖，沒禮品，單獨一人。

赤錫這段路，要走七天，可累人了。山路之外，聚落少，盜匪盤據。雖然山林之間建了景致清幽、適合修行的佛寺，但數量不及吳林之前那段多，而且距離道路稍遠，位置高聳，出入極不方便。有時，遇上樵家、獵戶，又覺不便打擾，一開始那幾天弄得很狼狽。好幾次，德宇真想把包袱中楊家委託密鏢，丟進深邃山谷。如此一來，連龍華營都不見得願意爬下山谷搜索取回，勾結蘇大人的罪證不就消失了嗎？但是，顏掌櫃在通舖給的叮嚀，總是適時在耳邊發聲，他知道不能違背委託，除非萬不得已。

他的刀，這時已插在腰際。佩刀行走盜匪肆虐的山區，以便立即反應，再自然也不過。德宇又可以走著走著，一面想事情，一面觸摸金烏刀鐔，恢復習慣動作。此外，這段路上，只消閃進兩側山林，厚實隱蔽，要練多少次自己私藏招數「劍雨飄花」都行，無人見著。

再度走向赤錫，事隔四年，他不用推轆轤車，但其他的事都必須自己做，加倍辛苦。首先，方離開吳林時，幾轉山路後，他得找位置瞭望，不只一處，確定微笑書生沒跟上來。同時，心中納悶，龍華營人馬呢？至於山寇，倒不特別擔心。一般往來路人，吳林與赤錫間，應該不至於遭搶，沒什麼好搶，而且招致民眾怨恨，他們也怕。山寇通常搶富人或商家，尤其運送貨物和餉銀的隊伍。如果商家上道，講好價碼，給些銀子，交買路錢，他們也會接受，不然逼官府不得不上報出兵清剿，山寇也會很麻煩。像德宇這樣的獨行客，平安通過，應無問題。就算被擋下搜查，應不至於連大日如來木雕都要拿走吧？又不是金銀佛像，何況那些都只是鍍上一層，並非足金足銀。

赤錫路上第四天，過晌午，山中陰霾，遠遠看見一群人擋道。路人雖不多，但都被堵在那裡，大約六、七人，另外有兩人還沒到那裡，放棄前行，掉頭走向他來。

「怎麼回事？」德宇問。

「赤山盟，不知道搶錢，還是搶人？我們要躲一躲。」往回走的旅人回。

「赤山盟？」

「山寇。要趕快走了。」兩人加快腳步，往德宇背後方向去。

德宇記得四年前兩股山寇之一不是叫這名號。改了？當年叫赤錫盟嗎？後來分家了嗎？赤山寨還差不多。在楊家時，朱先生他們好像沒提到這個改變？還是他沒留心聽？

遠遠看，原本被堵住的人，幾位通過了，只剩三位。

他想，我不用躲吧？看來不像龍華營，方才二人說是山寇。於是他繼續往前。

走近時，看到擋道的大約十人。稍後方又大約十人，左右各五名站路邊。都站無站相。

「沒事快通過，沒事快走。」擋道中兩人見他走近，揮手叫快點走。其中之一瞄到他腰際佩刀，給另一名做眼色，但後者沒看到。

德宇則注意被留住的三人，看來一家人的樣子，夫妻與男孩，大約五歲。

快快走過就好。不只那兩個山寇這麼喊，他心裡也如此告訴自己。

「說了好幾遍，不要再囉唆。你娘子留下，你跟兒子繼續走。不然，你們也要一起跟我們回去嗎？」聽到帶頭的這麼說，對一家三口。

「不行，我兒年幼，要母親照顧，求求大哥！」

德宇走到可看清一家三人面貌的角度，大致猜到是怎麼回事，停下腳步。

「停下來幹嘛？快走。」

應該繼續前行。一家三口，跟他無關。他要趕快脫離山寇，盡快趕到赤錫，再去橿谷。他不應該停下來，對他一點好處都沒有。但德宇一動也不動。

「不走，你找死喔。」

「一家三口，要拆散他們嗎？」他不管旁邊喊叫的嘍囉，直接對著帶頭大哥問。

「不要多管閒事。以為帶著刀就怎樣？沒看到我們人這麼多？」帶頭的說，倒是注意到他的刀了。

烏合之眾就是如此，個個都沒用、膽小，什麼都做不好，但湊一堆就以為人多勢眾。廁身其間，原本最無用的廢物，也講話大聲起來。全靠數量，人多。德宇很清楚烏合之眾的心態，打群架，混水摸魚，最看不起。

手下們漸漸圍過來，原本繞著一家三口，慢慢移動到他四周。

「錢財拿走就好，不要搶人了。」他勸說。

對方十人在前，十人在後，看得見的地方。也許還有一、兩名在暗處？看他們行事粗心大意，大概沒有。

「關你什麼事？」左方嘍囉喊。

無須提醒，當然不關我的事，我難道不知道？他想，手扶在刀柄上。

林間山路，彌漫樹木香氣，山間微涼，無比舒適。要在此處濺血了嗎？

「如果放人，在場各位可以保存手臂。不然，斷手斷腳的人，一定被赤山盟拋棄，混不下去。」勸他們沒用，不如激他們。二十山寇面對一人，不會有人要退。烏合之眾，總是依賴別人替自己打，總是人多起鬨。他們不會退，可是一旦見討不到便宜，跑得比誰都快。

既然非打不可，那一出手就要狠。帝國武術傳統，博大精深，但喜歡擺樣子，先弄半天排場，才開始打。德宇到花島學藝，雖僅習得基本招式，但體會基本意念之不同，是一大收穫。花島武者，也許自認體格不夠高大，以立刻致命攻擊為原則，在最短時間瓦解對手戰力，減少過招數量，避免消耗。面對烏合之眾，立刻出狠招為上策，不然纏鬥過久，對方人多，輪番上陣，再厲害高手也會力竭。

先衝出來攻擊的嘍囉，必定個性衝動，不等帶頭大哥指示就出手。通常身材魁梧，靠蠻力常打贏。缺點是步伐紊亂，空門很多。

眼前，衝出來兩名，德宇鎮定轉身避開，兩次，已到其中一人身邊，瞬間拔刀，卸下持棒的手臂，血流如泉。

刀出鞘的回音尚未消散，他幾乎沉醉其間。如果此時有懂刀劍的人路過，一定能從清脆而持續的出鞘聲，聽出這是把材質頂尖、精工鍛造的好刀。可惜只有他自己，那群山寇不可能分辨出來。

另一名搶著當先鋒的，用刀，樣子跟德宇的不同，見同伴手臂掉落，吃驚之餘，似乎動怒，正要動作。德宇略覺歉意，疾走兩步向左，反手揮刀由下斜切而上，砍掉刀客左臂。

使出左手刀。

幫眾開始騷動，揮舞手中傢伙，但沒人敢衝過來，僅只叫罵，很大聲。帶頭大哥推拉身邊四人出戰。

德宇選擇四人中腳步最猶豫的一個，直接朝他劈過去，其他三人並未積極介入，或來不及。那人擋下一刀，慢了下來，已經足夠讓出空隙。德宇閃過他身邊，朝帶頭大哥臉部揮去。原本預期自己手下人多，足以應付山路上遇到的狀況，帶頭大哥不料來人穿越前方四名手下，直接攻向自己，連手中武器都來不及舉起來，只能移動身體閃躲，但依然被削去一隻耳朵。

此時，後方十人中，有人拉弓射出一箭，發出咻咻聲。但由於德宇跟帶頭大哥站得太近，不好瞄準，或訓練太差，箭從眾人頭頂上方飛越。

「退不退？」

「來者何人？」大哥倒坐在地上，手下扶著。

「在下跟赤山盟無過節，只要放了一家三口，就沒事。」

其實他們只要那名婦人，但跟為難一家三口一樣。

「府上親戚？朋友？」

「無關係，不認識。放不放？」

帶頭大哥沒了右耳，流血不止，手下撕了塊布壓住。失去手臂的兩位衝動先鋒哀嚎著，其他人有些擺出很想殺過來的樣子，但猶豫著。

「不認識？但為那婦人出手？」大哥疑惑著。

德宇開始不耐煩起來。這人遲遲不下令退，是怎樣？

於是把刀刃貼在他另一邊臉頰，輕輕一挑，割掉另一隻耳朵。帶頭大哥大叫。

「快退，不然帶頭大哥的臉會沒有掉。」德宇大聲對眾人說。

除了大哥和身旁扶著他的手下，其他人開始退。

德宇用刀指向他們，轉頭察看一家三口是否平安？一名身材高大蓄鬍的山寇正要拖走婦人。她男人顯然剛剛才被踢倒，從地上掙扎站起，男孩跑去拉他。

德宇搖頭，這些人怎麼就是聽不懂？從頭到尾，只是請他們放了一家三口，為什麼就是湊不齊數目，總是不放過婦人？

他快步跟上去，刀在手。大鬍子回頭看到，丟下婦人，手中大刀擋下數招，但德宇比他快太多，結果被截去左手掌，加上右腳，那是刻意的懲罰。

帶頭大哥已被幾名幫眾折返抬走，德宇沒追上去。只要山寇放了一家三口，不再擋路，他隨即恢復平靜。

面對方才爆發的殘酷殺戮，他自己也很訝異。這就是為什麼不愛拔刀的原因，拔刀之後會發生什麼事，超出他掌握。總覺得是刀自己決定的。

幾年下來，他已經不是棄鏢逃生的那個人。

拔刀瞬間的繚繞回音，還在記憶裡，很新鮮。林間山路重新回復靜謐，除了一家三口的竊竊私語聲。

夫妻告知，決定帶男孩回返吳林，再做打算。德宇表贊同，給予祝福。他無法護送三人至赤錫，從婦人被山寇盯上看來，一家三口不宜繼續前行，掉頭往回走，可暫保安全。

在路邊目送他們離去，三人揮手致意，愈走愈遠。

是為了婦人而動手嗎？他問自己，望著人影消失於蜿蜒山路。帶頭大哥只是赤山盟裡的小頭領，帶隊的，排不上當家。是他臨時起意，要搶走婦人？還是被差遣來，帶領二十嘍囉的陣仗，不僅擋路搶財，還在此堵人，針對婦人？沒問那對夫婦，也不想知道，自己的麻煩夠多了。那麼，帶頭大哥為什麼問他，為那婦人出手嗎？

婦人容貌的確出眾，德宇一眼就注意其丰姿、體態，自己也感受一陣心旌起伏。然而，雖頗具風情，眼神卻始終沉穩不飄移。對德宇而言，更增魅力。方才一家三口拜別轉身，他忍不住盯著婦人走動的身形，無法移開。

不願見如此女子落入山寇之手而拔刀，做出斷人手腳的殘暴之舉嗎？

無法解答。

儘管出手有些狠毒，但終究無人失去性命，還趕走山寇，幫一家人解圍。應該算義舉，非暴行，他想。

感受到包袱裡，隱密大日如來的提醒，需要繼續趕路。行走三里之後，見路邊石碑，隱沒雜草之後，僅露出碑頂，撥開遮蔽，才見刻著「凝玄寺」三字。決定今日提早歇息，隨石階而上，一探究竟。●

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