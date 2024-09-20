【藝術文化】跨界小提琴巨星大衛蓋瑞再登台 亞洲唯一站今續嗨翻北流

跨界小提琴巨星大衛‧蓋瑞。（圖：記者胡舜翔攝）

被《BBC》讚譽為「當代傳奇人物」的跨界小提琴巨星大衛‧蓋瑞（David Garrett），今年帶著全新巡迴Alive Tour再度與台灣樂迷見面，昨晚在台北流行音樂中心首演，化身跨界搖滾男神，打破古典與流行框架，多首流行、配樂經典，在精湛的琴藝與大膽創新的演繹下，各類樂風交融碰撞，讓現場氣氛沸騰。

由於台北是此次亞洲唯一場次，許多日本、香港的海外樂迷特別追星來台。大衛直接從觀眾席進場，一走上舞台，馬上以中文「晚安台北」跟觀眾打招呼，演出中途更頻送驚喜，一下邀觀眾上台，一下自己坐到觀眾席演奏，可說寵粉無極限。將近2小時演出，既有創新炫技，也展現男神深情的一面，讓觀眾時而感動，時而嗨翻。今（20）日最後一場，同樣於晚間在北流登場，詳詢MNA牛耳藝術。（圖：記者胡舜翔攝，文：記者凌美雪）

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