【家庭plus．微幸福案內】不急不趕 費時才最奢侈

花錢搭豪華客船長程旅遊，一直是許多人的夢想。圖為1930年開始航行的郵輪冰川丸。當時從橫濱到西雅圖至少需要兩週。卓別林也曾搭乘來日本旅遊。現在成為文化財停泊在橫濱港山下埠頭。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

花錢費時比花錢省時更幸福。至今我所學的各種道理、講義，都是要人節省時間、有效利用時間，許多書的賣點也是提高效率、生產力就會成為人生贏家，認為花錢省時間才是正道。不過最近發現，大部分的人在有點餘裕後，都是花錢在做費時的事，更幸福！

日劇〈À Table！～懷舊的假日～〉描述一對結婚15年夫妻利用假日，費時費工去復原一些古老食譜上的料理，而感受到幸福。劇中最常出現的一句話就是「多花點時間」，享受費時的過程，兩人細細推敲老食譜字句用意，半世紀前或更古老歷史食譜的時代沒有電鍋、沒有微波爐，都是小火微燉或熱水輕燙，當季時鮮仔細剝切處理，即使菜名是「煮合」也先分開煮，最後才調在一起，如海帶苗的腥氣因此不會染到筍、蕗（蜂斗菜）等。因為慢慢費時烹飪及品味，辛苦工作後的假日，就獲得最幸福的答案，也感受到與古老美好時代同在，體會時間本身不是線形而是螺旋形的！

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花錢買費時，最典型的是搭遊輪旅遊。許多朋友深愛此道，一方面是退休有時間，連人生的餘白都慢慢費時來描繪；另一方面是移動本身就很幸福，去沒去過的地方，好奇心及探索度大為提高，又讓記憶增加許多聯想；航海旅行靠港下船看不同天涯海角，或當地人的生活等，跟搭機看到大同小異的機場完全不同；過程又有許多豪華享受或邂逅機緣，海上冰山魚群或日出日落等變化讓人雀躍，許多人一輩子省時省錢，就為了能如此花錢費時！

花錢找費時的事做，才能紓解平日拚命省時追求效率的壓力，繃緊之後需要放鬆，人的身心跟時間用法有很大關係，興趣嗜好的追求就如此，像下了班去陶藝教室花幾個小時慢慢拉坏、刻畫；或最近日本流行許多「大人的趣味」，大抵是費時的手工藝或描繪世界名畫等；抑或流行用筆寫信，寫給朋友、甚至寫給陌生人，愈來愈多書店、cafe設置寫信、投信專櫃。

省時未必花錢，甚至很省錢，而現代人則花錢做些費時的事，較能獲得平穩舒心的幸福！

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