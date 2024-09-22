自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】常玉44件精選與同時代旅法藝術家的巴黎跫音 史博館展出

2024/09/22 05:30

常玉的花卉畫展區。（記者凌美雪攝）常玉的花卉畫展區。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕1895年出生於四川的常玉，1921年赴法國留學並定居巴黎。常玉曾打算到台灣教書與舉辦展覽，但就在大批畫作先寄送到台灣後，藝術家本人卻錯過了來台的機會，以致1966年意外過世後，畫作輾轉成為國立歷史博物館的典藏。這段往事在後來史博館每次辦理常玉大型個展時，都會再次被提起，說明為何在博物館界談及常玉時，沒有人敢比史博館大聲。「常玉」也成為史博重開後，首檔館藏重要藝術家作品的大型策展。

向日本輕井澤安東美術館借展的藤田嗣治〈自畫像〉，油彩、畫布，41.3 × 33公分，1923。（記者凌美雪攝）向日本輕井澤安東美術館借展的藤田嗣治〈自畫像〉，油彩、畫布，41.3 × 33公分，1923。（記者凌美雪攝）

史博館表示，館藏常玉作品，最早是於1968年由教育部移撥的42件，經多次撥交與購藏，目前已累積52件。此次是第7次舉辦常玉展，同樣留法的策展人國美館館長陳貺怡決定拉大視野，把常玉放回他生活的巴黎，一併關注與他時間相近的多位遠赴巴黎耕耘的藝術家，展覽「他者．他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」，昨日下午舉辦開幕儀式。

日本輕井澤安東美術館館長水野昌美（左起）、策展人陳貺怡、旅法藝術家陳香吟、國策顧問陳輝東、文化部長李遠、史博館代理館長王逸群等人於開幕合影。（記者凌美雪攝）日本輕井澤安東美術館館長水野昌美（左起）、策展人陳貺怡、旅法藝術家陳香吟、國策顧問陳輝東、文化部長李遠、史博館代理館長王逸群等人於開幕合影。（記者凌美雪攝）

「常玉雖然沒有來過台灣，台灣卻讓常玉成了世界知名的藝術家」，謙稱自己比較熟悉席德進的文化部長李遠，致詞時提到他參觀展覽的心得表示，「雖然我買不起，但是我對常玉的畫真的是百看不厭」。李遠說，史博館重開館後，藉由展覽與世界連結，真的是很美好的事情。實際上，席德進也是此展相關藝術家中，確定與常玉有較深連結的友人。展覽中也可看到席德進遊歷法國時，參觀常玉的畫室獲贈的2幅〈裸女〉。

展覽主視覺可見右邊是常玉著名的花卉作品，左邊則以展覽中其他藝術家的代表作，架構出「常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」。（記者凌美雪攝）展覽主視覺可見右邊是常玉著名的花卉作品，左邊則以展覽中其他藝術家的代表作，架構出「常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」。（記者凌美雪攝）

巴黎於20世紀初已是世界藝術之都，比常玉早8年來到的日本人藤田嗣治（1886‑1968），被視為當時巴黎學派重要的亞洲藝術家，並經常與常玉作為對比研究的對象。後來有稍晚的趙無極、朱德群和吳冠中，並稱「留法三劍客」。潘玉良和袁樞真是留法藝術家中少數的女性。台灣則有陳清汾、顏水龍、楊三郎和劉啟祥等4位藝術家於1930年代後陸續前往巴黎。

這些人的作品與常玉44件作品，成為此次展覽的主要內容，區分為「庖丁解牛與西方前衛：常玉」、「巴黎學派中的日本人：藤田嗣治」、「進入世界的台灣藝術先驅」、「留法三劍客、留法女性藝術家與常玉最後的訪客」等4大單元，藉此探討20世紀初、中期藝術家如何在文化衝擊中反思自身的文化根源與藝術傳統，並創造出新穎的藝術風格。

展期至12月8日，每天12:30、13:30有專人定導，另有多場講座，詳詢專網（https://nmh.fonticket.com/ticket/SANYU）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應