【藝術文化】常玉44件精選與同時代旅法藝術家的巴黎跫音 史博館展出

常玉的花卉畫展區。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕1895年出生於四川的常玉，1921年赴法國留學並定居巴黎。常玉曾打算到台灣教書與舉辦展覽，但就在大批畫作先寄送到台灣後，藝術家本人卻錯過了來台的機會，以致1966年意外過世後，畫作輾轉成為國立歷史博物館的典藏。這段往事在後來史博館每次辦理常玉大型個展時，都會再次被提起，說明為何在博物館界談及常玉時，沒有人敢比史博館大聲。「常玉」也成為史博重開後，首檔館藏重要藝術家作品的大型策展。

向日本輕井澤安東美術館借展的藤田嗣治〈自畫像〉，油彩、畫布，41.3 × 33公分，1923。（記者凌美雪攝）

史博館表示，館藏常玉作品，最早是於1968年由教育部移撥的42件，經多次撥交與購藏，目前已累積52件。此次是第7次舉辦常玉展，同樣留法的策展人國美館館長陳貺怡決定拉大視野，把常玉放回他生活的巴黎，一併關注與他時間相近的多位遠赴巴黎耕耘的藝術家，展覽「他者．他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」，昨日下午舉辦開幕儀式。

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日本輕井澤安東美術館館長水野昌美（左起）、策展人陳貺怡、旅法藝術家陳香吟、國策顧問陳輝東、文化部長李遠、史博館代理館長王逸群等人於開幕合影。（記者凌美雪攝）

「常玉雖然沒有來過台灣，台灣卻讓常玉成了世界知名的藝術家」，謙稱自己比較熟悉席德進的文化部長李遠，致詞時提到他參觀展覽的心得表示，「雖然我買不起，但是我對常玉的畫真的是百看不厭」。李遠說，史博館重開館後，藉由展覽與世界連結，真的是很美好的事情。實際上，席德進也是此展相關藝術家中，確定與常玉有較深連結的友人。展覽中也可看到席德進遊歷法國時，參觀常玉的畫室獲贈的2幅〈裸女〉。

展覽主視覺可見右邊是常玉著名的花卉作品，左邊則以展覽中其他藝術家的代表作，架構出「常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」。（記者凌美雪攝）

巴黎於20世紀初已是世界藝術之都，比常玉早8年來到的日本人藤田嗣治（1886‑1968），被視為當時巴黎學派重要的亞洲藝術家，並經常與常玉作為對比研究的對象。後來有稍晚的趙無極、朱德群和吳冠中，並稱「留法三劍客」。潘玉良和袁樞真是留法藝術家中少數的女性。台灣則有陳清汾、顏水龍、楊三郎和劉啟祥等4位藝術家於1930年代後陸續前往巴黎。

這些人的作品與常玉44件作品，成為此次展覽的主要內容，區分為「庖丁解牛與西方前衛：常玉」、「巴黎學派中的日本人：藤田嗣治」、「進入世界的台灣藝術先驅」、「留法三劍客、留法女性藝術家與常玉最後的訪客」等4大單元，藉此探討20世紀初、中期藝術家如何在文化衝擊中反思自身的文化根源與藝術傳統，並創造出新穎的藝術風格。

展期至12月8日，每天12:30、13:30有專人定導，另有多場講座，詳詢專網（https://nmh.fonticket.com/ticket/SANYU）。

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