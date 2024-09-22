自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2024全國古蹟日串聯全台22縣市 共展台灣文化資產魅力

2024/09/22 05:30

新北市三芝國小學宛然掌中劇團，除了演出外，也設攤展示掌中戲偶。（記者董柏廷攝）新北市三芝國小學宛然掌中劇團，除了演出外，也設攤展示掌中戲偶。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2024全國古蹟日」主場活動21、22日在台灣當代文化實驗場登場，以「路徑、網絡與連結」為主題，串聯全台22縣市以及地方文化協會共同規畫「全國文化資產行動博覽會」及「文資市集」，除了展示文化保存與活化的重要成果之外，更邀請知名樂團、劇團以及音樂人，進行12場傳統結合現代的特色演出。

文化部長李遠（左3）至「金門縣政府-穿梭古官道、尋訪金奇景」攤位前，認識金門多個文化資產景點。（記者董柏廷攝）文化部長李遠（左3）至「金門縣政府-穿梭古官道、尋訪金奇景」攤位前，認識金門多個文化資產景點。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠致詞時表示，台灣經歷過38年戒嚴、37年解嚴，讓他這一代的人，有很長一段時間「完全不知道台灣有怎麼樣的歷史」。一直要到90年代台灣人對歷史文化覺醒時，才開始真正認識台灣，看見台灣擁有多麼美麗的建築及背後的故事。他特別提到舉辦活動的場地「空總」──位處台北市精華地區的大面積土地，政府決定全區保留下來，也代表政府覺醒，「保留古蹟絕對比蓋豪宅重要，保存歷史，就是保存台灣所有族群的共同記憶。」

文資局長陳濟民指出，除了今年選擇文化部主管國定古蹟「空軍總司令部」做為主展場，全國有1200多個文化資產場域也成為古蹟日的衛星場館，期待民眾能在自己生活周遭「親近古蹟、了解古蹟、維護古蹟，並進一步提升全民文資保存意識」。他也提到，今年適逢921地震滿25週年的日子，921促使文資局近年特別著重文化資產防災體系建立，也與各縣市齊力於防災演練、重大天然災害緊急應變系統及程序的建立等，期待藉由全國古蹟日中各縣市對有形、無形文化資產工作的具體呈現。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應