【藝術文化】2024全國古蹟日串聯全台22縣市 共展台灣文化資產魅力

新北市三芝國小學宛然掌中劇團，除了演出外，也設攤展示掌中戲偶。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2024全國古蹟日」主場活動21、22日在台灣當代文化實驗場登場，以「路徑、網絡與連結」為主題，串聯全台22縣市以及地方文化協會共同規畫「全國文化資產行動博覽會」及「文資市集」，除了展示文化保存與活化的重要成果之外，更邀請知名樂團、劇團以及音樂人，進行12場傳統結合現代的特色演出。

文化部長李遠（左3）至「金門縣政府-穿梭古官道、尋訪金奇景」攤位前，認識金門多個文化資產景點。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠致詞時表示，台灣經歷過38年戒嚴、37年解嚴，讓他這一代的人，有很長一段時間「完全不知道台灣有怎麼樣的歷史」。一直要到90年代台灣人對歷史文化覺醒時，才開始真正認識台灣，看見台灣擁有多麼美麗的建築及背後的故事。他特別提到舉辦活動的場地「空總」──位處台北市精華地區的大面積土地，政府決定全區保留下來，也代表政府覺醒，「保留古蹟絕對比蓋豪宅重要，保存歷史，就是保存台灣所有族群的共同記憶。」

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文資局長陳濟民指出，除了今年選擇文化部主管國定古蹟「空軍總司令部」做為主展場，全國有1200多個文化資產場域也成為古蹟日的衛星場館，期待民眾能在自己生活周遭「親近古蹟、了解古蹟、維護古蹟，並進一步提升全民文資保存意識」。他也提到，今年適逢921地震滿25週年的日子，921促使文資局近年特別著重文化資產防災體系建立，也與各縣市齊力於防災演練、重大天然災害緊急應變系統及程序的建立等，期待藉由全國古蹟日中各縣市對有形、無形文化資產工作的具體呈現。

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