自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】沈昭良生涯迄今最大型原作展「還流．歸還」 日本北海道盛大開幕

2024/09/23 05:30

沈昭良親自導覽說明展出作品。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）沈昭良親自導覽說明展出作品。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣攝影家沈昭良受邀在北海道東川町舉辦「廻流．復返 」攝影展 ，於21日晚間進行一系列座談、導覽與盛大的開幕演出，包括東京藝術大學名譽教授伊藤俊治，日籍策展人武藏野美術大學菅沼比呂志教授，台籍策展人華梵大學沈裕融助理教授，以及與沈昭良「舞台車」系列作品有深刻連結的日本藝術家柳美和，還有多摩美術大學教授港千尋、香港攝影家秦偉等人出席參與，展現台灣攝影在國際視野中的高度肯定與關注。

藝術家沈昭良（右）與東川町長菊地伸於展場合影。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）藝術家沈昭良（右）與東川町長菊地伸於展場合影。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）

此次展覽堪稱沈昭良創作生涯迄今最大型原作展，跨度超越30年的3個攝影系列專題，包括「築地魚市場」、「STAGE」（舞台車）與最新系列「漂流」。沈昭良昨日於線上受訪時表示，此次展覽「讓我得以從地理上、時序上、精神上乃至於情感上，重返攝影學習意義上的起點，同時展望未來的攝影創作與公共事務計畫；期望透過這次展覽，能帶動更多元、深入以及更寬闊的攝影交流。」

開幕夜活動策畫柳美和（後排右1）、沈昭良（後排左4）與所有演出人員合照。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）開幕夜活動策畫柳美和（後排右1）、沈昭良（後排左4）與所有演出人員合照。（林軒朗攝，也趣藝廊提供）

展覽所在地是有日本攝影之都美譽的東川町文化藝廊，沈昭良不僅是首位受邀個展的台灣攝影藝術家，也成為該市文化藝廊40年來最壯觀的個人攝影展覽，受到東川町町長菊地伸高度重視，自17日開展以來，動員在地媒體與市級資源，還邀請到當地最大工業社社長親臨參觀。

21日的開幕演出於晚間登場，日本當代藝術家柳美和在台灣打造的「花鳥虹」舞台車，輾轉經由名古屋海運加上陸路行走，歷經50多小時抵達北海道東川町，做為史上第一次沈昭良海外展覽結合實體舞台車的開幕晚會。這部「花鳥虹」曾在2014年的橫濱三年展現身，沈昭良說，貼在車身上的中華民國國旗徽章，在北國夕陽餘暉中，相當耀眼。

雖然北國初秋的夜晚已有涼意，但戶外實體舞台車「花鳥虹」的開幕夜活動仍聚滿人潮，精采節目包括金曲得主卑南族歌手陳建年，與日本愛奴音樂家OKI、Repko跨語言的音樂表演，還有生猛的極限鋼管舞者、空中馬戲特技等，在「花鳥虹」展翼點亮的耀眼霓虹中，記錄了台灣文化跨境交流的一頁。

「還流．歸還」沈昭良攝影個展，展期至10月15日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應