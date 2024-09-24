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【藝術文化】小提琴家林以信攜手鋼琴家黃海倫 10/26登台炫技

2024/09/24 05:30

【藝術文化】小提琴家林以信攜手鋼琴家黃海倫 10/26登台炫技林以信將演出多首高難度炫技名曲。
（誠品表演廳提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2024誠品大師名家」安排了兩檔音樂會，分別是9月28日「貝多芬．絢麗與昇華」汪奕聞鋼琴獨奏會，以及10月26日的「凝視永恆」林以信小提琴獨奏會。其中，林以信年紀輕輕就被美國波士頓郵報譽為「小提琴大師」，將與同為台裔美籍的鋼琴家黃海倫合作，呈獻多首技巧與情感兼具的曲目。

【藝術文化】小提琴家林以信攜手鋼琴家黃海倫 10/26登台炫技台裔美籍鋼琴名家黃海倫。
（誠品表演廳提供）

1978年生於美國的林以信（Joseph Lin），父母都來自台灣，4歲開始學琴，13歲進入茱莉亞音樂院先修班；1996年林以信獲得美國「藝術家協會」國際比賽首獎，同年還獲頒美國政府「總統藝術學者」獎；1999年獲選為國際音樂大獎得獎人，2000年以優異的成績畢業於哈佛大學，2001年贏得紐西蘭麥克希爾國際小提琴大賽首獎。

林以信參與創立的福爾摩沙四重奏，於2006年贏得倫敦國際弦樂四重奏比賽的首獎及阿瑪迪斯獎；2007年至2011年間任教於康乃爾大學，並於2009年籌辦了首屆華裔駐校音樂家；2011年，林以信獲選為茱莉亞弦樂四重奏的第一小提琴，並任教於茱莉亞音樂院主導過幾項室內樂計畫。後為有多點時間陪伴4個小孩成長，林以信於2018年辭去茱莉亞弦樂四重奏的職位，但仍繼續在學校教授小提琴及室內樂課程。

做為一位獨奏家、室內樂演奏家及老師，林以信曾在波士頓交響樂團演奏廳、東京三多利音樂廳、阿姆斯特丹大會堂等國際知名場館演出，也是壇格塢音樂節常客。他近期的演出計畫，包括與羅伯特．列文合作演奏貝多芬和舒伯特的古樂器作品，以及與黃海倫在茱莉亞一起演奏全本貝多芬小提琴奏鳴曲等。

今年以獨奏家之姿登台，林以信將演出被認為是高難度的炫技名曲《夏日最後的玫瑰》，此曲改編自愛爾蘭民謠，作曲家恩斯特於全曲運用大量鬼斧神工的演奏技法，有「世界最難小提琴曲」之稱。

其他曲目包括洋溢著浪漫與自由的氣息的貝多芬《第10號小提琴奏鳴曲》，以及拉威爾《G大調第2號小提琴與鋼琴奏鳴曲》，挑戰演奏家在音色上的細緻詮釋；還有舒伯特於生前最後一年所譜寫的《小提琴與鋼琴幻想曲》，此曲具備交響化的豐富音色、多變的情緒轉折，變幻多重的技巧展現，對小提琴及鋼琴演奏家而言皆是終極挑戰。在雙重奏曲目部分，林以信將邀請有絕佳合作默契的黃海倫共同演出。

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