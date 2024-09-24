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【藝術文化】陳義芝詩劇場《如果眼中有淚》 9/28雲門劇場首演

2024/09/24 05:30

《如果眼中有淚》以詩人陳義芝16首作品為題，將抒情與敘事雙線並陳。（趨勢教育基金會提供）《如果眼中有淚》以詩人陳義芝16首作品為題，將抒情與敘事雙線並陳。（趨勢教育基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由趨勢教育基金會推出的詩劇場《如果眼中有淚》，以詩人陳義芝的詩為主題，邀集導演徐堰鈴、音樂人陳建騏，與多位演員、舞者、音樂家等人，透過音樂、歌唱、舞蹈、戲劇等元素，共同演繹詩人16首新舊詩作，將在9月28、29日在雲門劇場演出。

陳義芝受訪時表示，劇名《如果眼中有淚》取自詩作〈三十三間堂〉，藉「淚」之意象，寄託對眾生處境的深切共情，「人在悲傷時會流淚、感動時會流淚、落空惆悵流淚、心中飽滿也會流淚，如果眼中有淚，世界即有溫情，淚水是情感最具體的意象。」他指出，人總因外物心生感觸，當經歷不同的悲歡、成就、缺憾，生命中有許多事情是自己無法作主，被命運主宰，因而思索「得」與「失」的關係與意義，「世間有變亦有不變，人生一場大夢，得到或失去沒有絕對好壞，我都坦然接受。」

綜觀陳義芝詩作，鎔鑄抒情與敘事、古典與現代，亦飽含社會詩人的關懷，陳義芝說明，「詩是從自我出發，而自我最終需要關連到他人乃至世界，才能顯出詩的價值與意義。」《如果眼中有淚》選入16首詩作，以家族離散與時代記憶建構鏡框結構，循序開展一場關於詩人的生命經驗、情思、鄉土關懷以及信仰等，創作年代自1991年至今，包括〈一個人的逃亡〉、〈石碑與遺民證〉、〈記憶四首〉、〈三十三間堂〉、〈遲學〉、〈居住在花蓮〉、〈我年輕的戀人〉、〈住在衣服裡的女人〉、〈海岸濕地〉、〈遙遠的河〉等。

已事先看過技術彩排的陳義芝透露，看彩排時不禁感動落淚，「徐堰鈴與陳建騏重新編排〈遙遠的河〉，以個人朗誦、合唱，群體附和的表演形式，賦予這首17年前寫就的詩新生命，創造出的張力具有很強感染力。導演讀出我詩作的群體性，很令人佩服。」演出詳詢OPENTIX網站。

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