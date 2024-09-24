【閱讀小說】 黃秋芳／在路上 － 2之2

圖◎薛慧瑩

◎黃秋芳 圖◎薛慧瑩

冬至，風雨同行

微雨，天色很暗，看起來很快就要下大雨。很多人都說，我開車太狂，這時，我都不知道，自己為什麼會這樣不自覺微踩著煞車，慢慢兜啊兜的，山路蜿蜒，愈走愈僻靜，幾乎不見房舍，隱隱約約，剩幾個攲敗的小亭子，好像有人，這麼陰暗的天氣，我不知道還有誰在等著誰？

接了他，車子裡沒人對話，只有大提琴低抑的嗚咽像匍匐的獸，小心翼翼，呼應著那人輕輕屏息的呼吸。我們從高中相識，和一些各自考上醫學系、心理系、社工系的死黨們成立讀書會，人不多，大家都很親密，在臨床病象、施藥討論、學理思索和人性辯議中，不斷做理性的探索、感性的歸納，在感性中找答案。

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有一次，入夜後大家一起吃消夜，夜太深，不太安全，他無視於伙伴們的訕笑，第一次公開了我們的關係，送我到捷運站。穿過入口，我一邊哼著歌下樓梯，一邊回頭看他，他微笑著，如一方靜靜相待的淨土。轉進月台，被人攔住，我嚇了一大跳，才發現那人鎖骨前帶了條我最熟悉的碎瓷片金邊項鍊，忍不住笑了：「好巧啊！你是他妹妹吧？我常聽他提起你呢！」

「其實不是巧，我剛剛也在餐廳裡。」她淡淡說：「一直想找你談談，剛好碰到，又知道你會搭這班車，特別提前在月台上等你。」

「為什麼？」我不懂。不知道是不是我多想了？總覺得她笑得有點哀傷，抿了唇，收斂著情緒說：「你真的很好。我哥說，高中時有個下午，陽光照進教室，他一轉頭，看見你的瀏海，映著斜陽，亮閃閃的，像一抹從畫裡走出來的影子，好美啊！我真喜歡說著那些話的哥哥，這輩子，從不曾看過我哥這樣幸福的表情。」

高中，陽光，斜陽，定格的青春。我聽著，慢慢、慢慢地紅了臉，兩頰熱熱的。我不知道，為什麼她忽然想對我說這些？還來不及等到我回話，她就轉身離開了，她要搭的車，和我不是同一線。

沒多久，他缺席了讀書會，我才知道，他要結婚了。什麼理性的探索、感性的歸納和感性的答案都亂成一團糨糊，我什麼都不能想、不能做，腦子裡只反覆轉著，瀏海，斜陽，亮閃閃的，一抹從畫裡走出來的影子……

為什麼？為什麼？他從來沒有告訴我答案，我也從來沒打算和他分手。

結婚那天，我淚流滿臉卻又捨不得離開。新娘子很快樂，滿屋子的親戚朋友都很快樂，唯獨新郎，連看我一眼的勇氣都沒有。新郎的妹妹悄悄拉著我遠離婚禮，從脖子上拿下碎瓷片金邊墜子皮鍊送給我，黯著眼色說：「我們生來破碎，為了填補圓滿，每一次轉彎都非常害怕。我哥一生，不敢傷人，一直想要大家都好好的，發誓把尖銳流血的碎瓷片都變成金閃閃的日子。」

我抓著這條項鍊，滿心茫然。她拍拍我的手，神情蕭索：「先回去吧！人生確實有很多想要做的事，但不是人人都做得到，至少，我哥只能做他覺得應該做的事。」

後來，我想通了，做了自己最想做的事。陪著他，靠近，相互支撐，我們繼續見面，以為不踰矩，就可以成全他應該做的事。

沒想到，就算是鑲了金邊，碎瓷片仍然會割人。這次相見，一上車他就清楚表明：「我快要當爸爸了！真的，不能再相見了！」

這些揪心扯肺、幾乎讓我無法呼吸的「死刑宣判」，他說得堅定而溫暖，如日常在耳際流連時的眷戀。沒有理由，沒有多餘的解釋，沒有這些年、那些年的回顧，也沒有這個人、那個人的牽纏。他一直都這麼溫柔，十幾年來，不曾一句重話，只是，憑著直覺，我知道，這就是路的盡頭了。山路愈走愈遠，壓低的雲愈來愈黑，雨真的下了！驟然侵襲的雨，情緒都失控了，愈下愈瘋狂，大提琴的優雅，完全被鋼琴的狂肆掩沒。繞過山彎，繞出海灣，縣界到了，天好冷，他要下車了。我拿下一直掛在脖子上的碎瓷片金邊墜子，遞進他的掌心，緊咬著唇，顫抖著，幾乎說不出話，只吐著氣音：「幫我還，給，你妹妹。」

車子往前滑行，我不能回頭。後視鏡裡，他的影子不見了，我們都將各自走往不同的方向，至少還有風雨，一路相陪。

立春，希望同行

「老媽，可不可以買張刮刮樂？」經過彩券行時，我盯著窗內擁擠的人潮，不抱希望地問。老媽隨口回了句：「好呀！還可以順便做公益。」

我嚇一大跳，回頭看著笑彎了眼睛的老媽。她帶著微笑，笑咪咪地說：「過年嘛！」

真好，一年總有一些好日子，讓什麼亂七八糟的規定都鬆綁了。我高興地牽起老媽的手，走進彩券行，好好研究一番，最後決定買兩張叫做「超級777」的彩券。我們埋頭認真刮，像刻佛像，小心翼翼地刮出第一個數字，2，0，0，我念著數字，心跳加快，又繼續念，0，0，0，0，一時，血都往腦門衝上去了，興奮到以為自己要「爆腦」，趕緊學阿嬤在心裡反覆念：「阿彌陀佛，只是第一個數字，別緊張，冷靜，冷靜，阿彌陀佛，阿彌陀佛……」

結果，第二個數字也是「2000000」。我的手，無法壓制地抖了起來。冷靜，冷靜，深呼吸，深呼吸，深呼吸……閉上眼，我大口吸了兩口氣，才顫抖著刮出第三個數字，好多個「0」展現出來，我不放心地數了又數，從前面數過去，又從後面數回來，最後還深怕自己看錯了，靠近老媽，小聲地說：「我好像，中了兩百萬。」

「很棒啊！」老媽的眼睛笑得更彎了，開開心心地揉揉我的頭說：「有夢最美。世界上，哪有這麼容易中一百萬的？」

我都以為自己看錯了，這時，店員姊姊伸出手，拿起我的獎券，塞進電腦掃描，一下子，螢幕上滾出好多零。她瞪大眼睛，忍不住又數了一遍。個、十、百、千、萬、十萬、百萬！她不可思議地回頭，幾乎嚇傻了：「兩百萬，你們中了兩百萬！你們知道嗎？全部加起來，總共只有六個名額耶！」

「真的假的？」媽媽好意外，打電話給老爸。老爸叫我們待在彩券行，等他和我們會合。等待老爸的時間，一下子就溜過去了，我們被開心的浪潮淹沒，老媽和我幾乎都說不出話來，光是傻笑。老媽的眼睛瞇成兩彎細細的線，眼尾邊都是皺塌塌的笑紋，難怪老爸常說，她就像春天的花一樣燦爛。老爸一到，立刻抱緊我，要不是我長大了，他應該會把我抬高轉個幾圈吧！為了這件大驚喜，我們吃了頓超高級的牛排，真的太開心了！

第二天張開眼，雖然過年前有很多事要忙，我還是吵著要去買新樂高。平常總是以「我們的錢都被你拿去買玩具了」這個理由不斷對我「洗腦」的老媽，不但沒有「慎重把關」，還乾脆地丟了句：「好呀！」接著慎重交代：「我和你爸昨晚商量好了。你刮中的兩百萬，一半替你存起來當教育費；一半就交給你，你怎麼花，我們都不管。」

我愣了一下，忽然就覺得自己長大了。逛百貨公司時，一想到用的是自己的錢，我發現，沒有那麼想買新樂高了，家裡的舊樂高，想想還是很好玩。後來，連著六個禮拜，我再去那間中過大獎的彩券行買彩券，從來沒再中過獎。當時的好運氣，一定是老天爺送的超級大禮物，一定要好好珍惜，才能變幸福。這以後，和老爸、老媽出門，可以自由地買東買西了，我反而不想亂花錢，和老爸、老媽一樣，我也想存起來。

「存起來做什麼呢？」這樣過了一年，連老媽都很好奇：「你變有錢了，怎麼反而變小氣啦？」

「小氣？我才不小氣！」我漲紅了臉，大聲說：「我不想亂花，是因為我想要買幸福！」

「買幸福？」老媽頭一偏就笑了：「幸福哪裡是買的？你根本不了解，什麼是幸福！」

「哼，你才不懂。」我轉過頭去，不說話。想著這一年來，我們在社團活動中發起「讓阿公、阿嬤更幸福！」的粉專，有同學分享一種德國電動床，可以減輕頸、背、腰30%以上的壓力，起身方便，對長期腰痠背痛、行動遲緩吃力的阿嬤來說，簡直算是「超級好朋友」！

春節回老家前，我在網上為阿嬤訂了張德國電動床，應該送到半路了。阿嬤長期張羅著「阿霞小館」，除了忙菜單上的小菜，有時還要應付客人的特別預訂，還要為我做各種我愛吃的大菜，長期趴在灶前，壓駝了腰背，常常彎著腰直不起身來。想起阿嬤，想著，想著，紅起眼眶，我才不想把「買幸福」的計畫，告訴這些不相信「幸福買得到」的大人呢！

坐在老爸的車裡，想起阿嬤說的，錢不是萬能啊，但是，沒有錢萬萬不能，學會好好用錢，就跟好好生活一樣重要啊！這一想，不知不覺我又笑了，阿嬤說，立春後陪她種「希望」，菜籽都買好了，阿嬤說的都對。

流動在回老家的路上，沒有人知道，我帶著甜蜜的幸福同行，光想起來就很溫暖。●

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