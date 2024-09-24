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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 林沈默／人生借過

2024/09/24 05:30

◎林沈默◎林沈默

◎林沈默

萬里江湖一蕊雲，

半浮半沉半路過。

一隻牛、一張犁。

一身人、一副枷。

我用心稽考的人生，

家伙積無偌濟，

總是清清白白：

無對工課失禮、

無對厝裡失禮、

無對良心失禮，

按呢〜就無歹勢囉！

一面桌、一櫥冊。

一頂床、一領被。

我紅塵隱居的所在，

空間隘隘細細，

總是四序整齊：

有夠我來土想、

有夠我來吐詩、

有夠我來泡茶，

按呢〜就蓋好勢囉！

一條路、一雙鞋。

一爿烏、一片白。

咱活踮世間來做客，

親像飛鴻踏雪，

空寂照亮一切：

毋通爭頭搶尾，

毋通你的我的、

毋通貪戀戇踅，

因為〜咱攏是借過！

台音義注：稽考（khe-kho2），計較。按呢（an2-ni），如此，這樣。四序（su3-si7）：舒適。土想：隨想。一爿（ping5）：一邊。片，念「phian3」。踮（tiam3）：在。你的我的，的字念「e5」。戇踅（gong7-seh8），傻傻繞圈子。

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