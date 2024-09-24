【自由副刊】 林沈默／人生借過

◎林沈默

◎林沈默

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萬里江湖一蕊雲，

半浮半沉半路過。

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一隻牛、一張犁。

一身人、一副枷。

我用心稽考的人生，

家伙積無偌濟，

總是清清白白：

無對工課失禮、

無對厝裡失禮、

無對良心失禮，

按呢〜就無歹勢囉！

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一面桌、一櫥冊。

一頂床、一領被。

我紅塵隱居的所在，

空間隘隘細細，

總是四序整齊：

有夠我來土想、

有夠我來吐詩、

有夠我來泡茶，

按呢〜就蓋好勢囉！

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一條路、一雙鞋。

一爿烏、一片白。

咱活踮世間來做客，

親像飛鴻踏雪，

空寂照亮一切：

毋通爭頭搶尾，

毋通你的我的、

毋通貪戀戇踅，

因為〜咱攏是借過！

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台音義注：稽考（khe-kho2），計較。按呢（an2-ni），如此，這樣。四序（su3-si7）：舒適。土想：隨想。一爿（ping5）：一邊。片，念「phian3」。踮（tiam3）：在。你的我的，的字念「e5」。戇踅（gong7-seh8），傻傻繞圈子。

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