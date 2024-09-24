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【自由副刊】 林沈默／人生借過
◎林沈默
◎林沈默
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萬里江湖一蕊雲，
半浮半沉半路過。
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一隻牛、一張犁。
一身人、一副枷。
我用心稽考的人生，
家伙積無偌濟，
總是清清白白：
無對工課失禮、
無對厝裡失禮、
無對良心失禮，
按呢〜就無歹勢囉！
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一面桌、一櫥冊。
一頂床、一領被。
我紅塵隱居的所在，
空間隘隘細細，
總是四序整齊：
有夠我來土想、
有夠我來吐詩、
有夠我來泡茶，
按呢〜就蓋好勢囉！
．
一條路、一雙鞋。
一爿烏、一片白。
咱活踮世間來做客，
親像飛鴻踏雪，
空寂照亮一切：
毋通爭頭搶尾，
毋通你的我的、
毋通貪戀戇踅，
因為〜咱攏是借過！
．
台音義注：稽考（khe-kho2），計較。按呢（an2-ni），如此，這樣。四序（su3-si7）：舒適。土想：隨想。一爿（ping5）：一邊。片，念「phian3」。踮（tiam3）：在。你的我的，的字念「e5」。戇踅（gong7-seh8），傻傻繞圈子。
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