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【藝術文化】故宮 大美不言9/26驚豔登場 展現東西極致工藝的對話

2024/09/25 05:30

「大美不言」展覽開幕座談，左起故宮副院長余佩瑾、巴黎裝飾藝術博物館亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette、梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet，與展場設計田根剛建築師。（記者凌美雪攝）「大美不言」展覽開幕座談，左起故宮副院長余佩瑾、巴黎裝飾藝術博物館亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette、梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet，與展場設計田根剛建築師。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，昨（24）日舉行開幕暨媒體預覽記者會，傳說中「很不一樣的故宮展」首度曝光，在宮廷文物、裝飾藝術與歐洲珠寶之間極致工藝的對話，果然讓人大為驚艷，代表故宮院長蕭宗煌出席開幕致詞的副院長黃永泰有感而發：這絕對是值得放慢腳步仔細看的展覽。

有別於故宮傳統展場設計，「大美不言」運用光影與色彩創造繽紛詩意的沉浸氛圍。（記者凌美雪攝）有別於故宮傳統展場設計，「大美不言」運用光影與色彩創造繽紛詩意的沉浸氛圍。（記者凌美雪攝）

此次展覽精選三方典藏珍品逾260組件，涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，其中故宮有96組件、裝飾藝術博物館80件、Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏85件，依「大美不言」的意境分5大單元展區，再於其中細分各種主題展櫃，每個展櫃讓3個館的典藏品對照也對話，也讓創作時空與材質各異的文物，展現出藝術無國界的雋永魅力。

巴黎裝飾藝術博物館典藏〈蓋碗〉。（記者凌美雪攝）巴黎裝飾藝術博物館典藏〈蓋碗〉。（記者凌美雪攝）

「很不一樣的故宮展」源於特別的展場設計以及文物的展示形式，記者會中，三方策展代表故宮副院長余佩瑾、巴黎裝飾藝術博物館亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette、Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet，與展場設計日本ATTA建築事務所建築師田根剛，進行了一場簡短的展覽座談，一一解密。

透明支架讓展品呈現浮空聚焦的效果。（記者凌美雪攝）透明支架讓展品呈現浮空聚焦的效果。（記者凌美雪攝）

田根剛特別提到展場設計最大的特色，是運用光與色彩的力量，為三方作品創造和諧對應的敘事空間，打造引人入勝、繽紛詩意的沉浸氛圍。為突出展品的亮點，運用透明展台搭配柔和光線，藉以彰顯展品珍稀的內涵、高貴的材質以及精湛的工藝。由於很多展品與自然動植物造型有關，經透明支架的支撐，創造了浮空與飛翔的效果，也使展品特質與美感更為突出。

5大單元展區包括：「自然萬物」展現藝術家捕捉大自然瞬息萬變的美、「動靜有形」呈現作品多樣的姿態與靈動之美、「奇幻仙境」揭開人們對虛幻神奇的超凡世界的想像、「神祕莫測」體現神祕且巧奪天工的工藝技術精奧之處、「五彩繽紛」則表現繽紛多元的色彩語彙。

3件明星展件左起〈印度風項鍊〉、〈翠玉白菜〉、〈如意三足花瓶〉。（記者凌美雪攝）3件明星展件左起〈印度風項鍊〉、〈翠玉白菜〉、〈如意三足花瓶〉。（記者凌美雪攝）

特別值得一提的是，最後的「五彩繽紛」走到底，會見到故宮鎮院之寶〈翠玉白菜〉與梵克雅寶的〈印度風項鍊〉，以及巴黎裝飾藝術博物館的〈如意三足花瓶〉並陳，因為這3件是3個主辦方特別為此次展覽各自提出的代表性明星展件，預料將是熱門打卡點。

「大美不言」特展將於9月26日至12月29日在故宮北部院區展出；明年2025年1月23日至4月20日，移師至嘉義故宮南院展出。

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