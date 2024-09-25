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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】家的氣味記憶

2024/09/25 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Miss taffy

習慣每天早起，給學齡的兒子做早餐，除了餐點，還會幫他們準備牛奶、豆漿、果汁等。

孩子在餐桌上吃早餐時，我就開始製作自己的專屬飲品──咖啡。從研磨咖啡豆開始，起初孩子還會被突如其來的磨豆聲嚇到，後來久而久之就習慣了這個劃破清晨寧靜的聲音。與其說愛喝咖啡，我更愛研磨豆子時，隔著磨豆機散發出來的香氣，就算一口咖啡都還沒品嘗，彷彿已經透過氣味直衝大腦，在體內進行作用。

有日本學者曾經拿咖啡與其他香氣做實驗，發現人們聞到咖啡時，大腦的α波數值最高，這時人體就會呈現一種放鬆的狀態，難怪每次磨豆時，我都忍不住多吸幾口。然而這個動作久了，漸漸引起孩子的注意，他們從沒反應到開始好奇，到底是什麼香氣讓媽媽如此著迷？有一天湊過來聞一下剛研磨的咖啡粉，直呼：「哇，好香。」我才發現，原來這個一直被認為是大人才喜歡的味道，在我們家，孩子也聞得津津有味！

某天咖啡豆用完了，我正準備開一包新的豆子，在倒進磨豆機時，不小心將豆子灑落，孩子見狀馬上抓了幾顆，湊近鼻子聞，還問說可以吃嗎？真讓人哭笑不得。後來喜歡種植物的弟弟還說，能不能送他幾顆？我想他大概以為這是種子，跟他解釋咖啡豆已經烘焙過，不會再發芽了，他說沒關係。沒想到隔天，他拿了一個之前放巧克力豆的透明長罐子，將那幾顆咖啡豆放進裡面保存，還很興奮地要我聞看看，結果我一聞非常驚豔，直誇他是調香師，居然能製作出「摩卡咖啡」的香氣。順便向他解釋，摩卡＝巧克力＋咖啡，先前罐子殘留的巧克力，加上咖啡豆的香氣，就變化出了「摩卡」的氣味，他才恍然大悟，原來香氣的組合這麼有趣！

孩子將來長大了，不一定跟媽媽一樣嗜咖啡如命，但咖啡的香氣一定會成為他們對家的氣味記憶，一種媽媽開啟一天的重要儀式，伴隨著日復一日在清晨喚醒他們的熟悉氣味……

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