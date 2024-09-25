【家庭plus．婚姻研究院】愛在珍惜當下

愛在珍惜當下

文／宇佐醬

我和先生是高中同學，他是個木訥的老公，不過偶爾他發自內心的一些話，還是會讓我肉麻到掉肉。

有一天，我很認真地問他，人生如果可以自己決定壽命，想活到幾歲呢？沒想到，他深情款款地看著我，不假思索地說道：「我只想比妳少活一天就好！」我心裡想什麼意思？他接著說：「老婆妳一定要讓我先走，我比較自私，沒辦法承受失去妳的痛苦，所以讓我陪妳到最後，妳也不要難過太久，就來找我喔！」雖然生死問題不是我們自己能做主的，卻得到了一個深情答案。

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面對生命的盡頭來臨時，我總是會幻想，可以自然老化死亡的方式，子孫圍繞在身邊，交代完身後事，就可以了無遺憾、瀟灑地告別這世界。孰不知，另一半只要求自己可以比我早離開，他曾說過：「老婆，妳要是比我先離開了，我應該也活不久了！」我從來沒有思考過，如果先生比我早走，日子還能不能生活下去，心理和經濟實際面都是，完全不敢去想像這樣的事情。一個習慣在身邊、陪伴那麼久的依靠，忽然間一切都不一樣了，會是怎樣地心如刀割。

我很幸運可以和先生如同比翼鳥，互相扶持，雖然無常隨時都可能發生，學習坦然地面對死亡，是每個人生在世必須修的課題，時時刻刻地提醒著自己，必須珍惜當下，及在自己身邊的那個人。

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