自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】迎指揮職涯60年 秋山和慶客席國台交 10月攜手樓靜庭登台獻藝

2024/09/26 05:30

今年是東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶指揮生涯60週年，國台交邀請他來台進行兩場精采演出。（國台交提供）今年是東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶指揮生涯60週年，國台交邀請他來台進行兩場精采演出。（國台交提供）

〔記者陳建志／台中報導〕高齡83歲的東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶，今年迎來指揮生涯60週年，國台交特別邀請他來台擔任客席指揮，並與國台交法國號首席樓靜庭共同演出理查．史特勞斯第2號法國號協奏曲。

國台交團長劉玄詠表示，這場音樂會將呈現3首曲目，特別邀請到東京交響樂團桂冠指揮秋山和慶來到台灣，與國台交合作，展現不同音場的快速轉換與更多樣性的曲目。秋山和慶曾受齋藤秀雄指導，之後在樂界嶄露頭角並奠定崇高的地位，至今每年仍指揮超過50場音樂會，顯示出他對音樂的無限活力與熱情。

國台交指出，這次秋山和慶來台演出的曲目包括選自白遼士《浮士德的天譴》的〈匈牙利進行曲〉，以及選自聖桑第3號交響曲的《管風琴》，更攜手國台交法國號首席樓靜庭共同演出理查．史特勞斯第2號法國號協奏曲。

樓靜庭表示，相當期待演出這首對於法國號來說有一定難度的協奏曲，一方面因理查．史特勞斯本身很了解法國號的特性，所以能寫出這個樂器獨特之處，譬如在樂曲開頭及第3樂章間都運用許多大跳的技巧；另一方面則是作曲家將每個樂句都拉得相當長，在銜接處又有很多細節要處理，這樣的作品對演奏家有很大挑戰性，但卻可讓聽眾很明顯地聽到每個段落間不同風格切換，希望自己能帶來最精采的演出。

音樂會將於10月4日晚上7點30分在衛武營音樂廳、10月5日晚上7點30分在國台交演奏廳演出，有興趣的樂迷可到場聆賞。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應