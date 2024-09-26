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【藝術文化】鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基6度訪台 展開北高巡演

2024/09/26 05:30

俄籍鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基今起北、高巡演。（記者凌美雪攝）俄籍鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基今起北、高巡演。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕俄籍鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy）第6度訪台，今起展開台北、高雄兩地巡演，演出技巧很難的拉威爾作品《夜之加斯巴》、拉赫瑪尼諾夫的《科賴里主題變奏曲》以及蕭邦《24首前奏曲》。年輕早熟的拉什科夫斯基，將展現他詮釋經典及駕馭高難度曲目的功力。

現年不到40歲的拉什科夫斯基，2012年獲得日本濱松國際鋼琴大賽金獎後，目前受邀在韓國大學教書並定居首爾，對亞洲倍感親切熟悉，過去多次來台演出與舉辦大師班，也都相當受歡迎。談到此次巡演曲目，拉什科夫斯基說，很慶幸自己在18歲之前就把所有高難度的鋼琴曲目都練起來，隨年齡成長，現在對於各種曲目的詮釋，有了更深刻的探索。

其中，《夜之加斯巴》是拉威爾以法國詩人路易．貝特蘭同名詩集中的3篇散文詩〈水妖〉、〈絞刑台〉、〈史卡波〉為靈感所創作出的鋼琴套曲。透過音樂營造詩中陰森氣氛以及謎樣般的奇幻場景，需要優異精湛的演奏技巧才能表現如夢似幻的音色變化；至於《科賴里主題變奏曲》，則被視為拉赫瑪尼諾夫離開俄國後的第一部具有獨創性的作品，因歷經家庭變故與社會動蕩，使音樂流露出憂傷的情緒。

主辦此次音樂會的鋼琴家陳冠宇則特別提到蕭邦的《24首前奏曲》，是非常具技巧性和藝術性的鋼琴作品，「蕭邦編排這24首前奏曲時，為每首樂曲賦予微妙的表現手法與情緒對比，加上相應的速度變化，展現出豐富的音樂內容與內心世界。」

3首曲目的作曲家也都是鋼琴家，陳冠宇認為，這場音樂會在演奏技巧及情感詮釋上，艱難度極高，是一場巨大的挑戰，拉什科夫斯基將展現他在浪漫主義和印象派音樂的深厚造詣。9月26日晚間在台北國家音樂廳、29日晚間在高雄衛武營表演廳演出，詳詢OPENTIX。

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