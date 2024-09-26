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【藝術文化】台北詩歌節9/28開跑 丹麥詩人勞淑珍受邀駐市

2024/09/26 05:30

策展人鴻鴻（左起）、駐市詩人勞淑珍以及北市文化局局長蔡詩萍合影。（記者董柏廷攝）策展人鴻鴻（左起）、駐市詩人勞淑珍以及北市文化局局長蔡詩萍合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的2024年台北詩歌節，邀請鴻鴻擔任策展人，以「詩如何讀我」為題，探討詩歌與讀者生命之間的深層對話，特邀丹麥詩人勞淑珍擔任駐市詩人，並廣邀多位國際詩人舉辦講座、電影放映會等活動進行詩跨文化交流。

鴻鴻表示，今年邀請到多位國際詩人，包括日本新井高子、緬甸韓林、香港關天林和美國喬直等詩人，將從自身創作、各國文化的詩歌視角，與國內與會詩人交流，進行對談。而本次由丹麥遠道來台的駐市詩人勞淑珍更是首次來到台灣，會在開幕當天與其他詩人進行朗讀詩句等活動，「希望藉由本次駐市的機會，讓勞淑珍更認識台北的詩壇。」

將在台北駐市至10月12日的勞淑珍，不僅是丹麥語翻譯家，同時也是漢語詩人，曾翻譯出版殘雪、廖亦武、蘇童、王小波、余華、張愛玲等作家的譯作。她受訪時表示，對台灣詩人最有印象的是夏宇，其詩作中探討文字語言以及人與人間的交流，讓身為翻譯家的她很有感，「希望這次來到台北可以更了解台灣近代詩人，並跟年輕詩人有更多交流。」

活動將於9月28日至10月12日登場，詳詢「台北詩歌節」官網。

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