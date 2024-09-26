【家庭plus．生活停看聽】你愛講 但我不愛聽

你愛講 但我不愛聽

文／平也良

姊妹鄰居經常會找我聊各家的八卦，也喜歡跟我分享自家好棒棒的事蹟。

會成為最佳聽眾擔當，應該「歸咎」於我溫良又不多話的人設。「壞事」到我這裡不必擔心會被知道出處；「好事」則能在不搶話的我這裡得到暢所欲言的爽感。

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然而天曉得，我並非「歡喜聽、甘願收」，只是小孬孬的個性總是不好意思澆熄對方的興頭，和顏悅色其實是勉為其難。花了老半天聽一堆「干我屁事」的八卦，實在好浪費時間；刻意的「展風神」，當我回應「哇，這麼厲害」時，心裡OS的卻是「哇，這麼愛現」。

強顏歡笑聽閒話瑣事，讓別人滿足了講八卦或愛炫耀的快感，雖維持了好人緣，但卻一點都不開心歡喜。

人生轉眼就奔六，時間實在不應該再浪費在不美好的事物上了！下次在她們還沒開始「麵線話」之前，我決定要勇於先聲奪人：「哎呀，我現在還有事要忙欸。」不再勉強自己收聽那些我一點都不想知道的事情了。

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