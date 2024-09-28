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藝文 > 品風格 > 城巿散步

【藝週末．城市散步】前進高雄獨立書店！－4之2－小房子書舖

2024/09/28 05:30

小房子書舖。小房子書舖。

請告訴我們書店的小歷史。

小房子書舖（下稱「小」）：小房子書舖是一間由高雄在地的閱讀非營利組織（社團法人高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會）所經營的繪本主題書店，設立書店至今已將近十年時間。小房子書舖兩位管家為珮杅和佳勵，本篇內容由珮杅回答。

書店管家珮杅（左）、佳勵。書店管家珮杅（左）、佳勵。

決定在高雄開設書店的原因？

小：因為我們是由在地閱讀推廣組織所成立的獨立書店，投入的人們生活於此、也想於此耕耘，在決定要設立實體空間時，自然就選在高雄。

請用一句話形容你心中的高雄。

小：我心中的高雄，是一個開闊而爽朗的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

小：與人交流。書店是販售書之場所，也是一個將書和人、人和人建立起連結之所，當沒有了讀者，書店就失去靈魂了吧。

開設書店以來，最難忘的一件事？

小：很多人說書店是給人能量的場所，但其實，書店的工作也有很多令人沮喪或辛苦的時刻，這種時刻，反而是讀者無意的言語，讓我們能持續堅持下去。前陣子，有位很常與我在線上相互分享的讀者在聊天時，說：「你好像繪本界的小叮噹喔～口袋裡什麼書都有。」聽到這句話時，剛好是在自己非常低潮的時刻，一瞬間，突然又感受到書店工作的價值，又有力氣繼續下去了，我想，這就是書店神奇的能量吧！

書店中你最喜歡的一個角落？

小：近期最喜歡的角落，是坐在二樓圖書館書牆的正中間，往展出的牆面看，正好可以一眼把展覽中的繪本畫家楊美恩的這幅巨大的畫裝進眼中，明亮的色彩，讓人不由得心裡也變得更開朗一些，是最近最喜歡的書店視野！

坐在小房子書舖二樓書牆正中間，可一眼把展覽畫作裝進眼中。坐在小房子書舖二樓書牆正中間，可一眼把展覽畫作裝進眼中。坐在小房子書舖二樓書牆正中間，可一眼把展覽畫作裝進眼中。坐在小房子書舖二樓書牆正中間，可一眼把展覽畫作裝進眼中。

請推薦書店內或高雄當地不可錯過的伴手禮。

小：繪本作家陳致元老師的Guji Guji鱷魚鴨小布袋櫻花粉，太可愛了，請繪本控們務必來小房子收藏！

小房子書舖售有Guji Guji鱷魚鴨小布袋。小房子書舖售有Guji Guji鱷魚鴨小布袋。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的高雄一日遊？

小：推薦小房子的讀者們看完書看完展，在傍晚天氣變得涼爽後，步行到中央公園，可以玩大人孩子們都喜愛的滑草，也推薦坐在公園山坡上吹風、放空！

■小房子書舖

高雄市苓雅區文橫二路115巷15號

www.facebook.com/littlehousebooks

圖片提供：小房子書舖。

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