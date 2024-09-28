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藝文 > 品風格 > 城巿散步

【藝週末．城市散步】前進高雄獨立書店！－4之3－旗津tha̍k冊

2024/09/28 05:30

旗津tha̍k冊。旗津tha̍k冊。

請告訴我們書店的小歷史。

旗津tha̍k冊（下稱「旗」）：2019年，中山大學USR計畫將老屋整修完成，高雄第一社區大學進駐開創書店，由咖啡烘焙師蕭孟曲接手擔任一人書店店長，自主營運管理。五年來，三方合作，各以不同的形式投入旗津的經營，包括開課、走讀、講座分享、環境教育的實踐、返鄉創業青年的連結等。

書店主人蕭孟曲。書店主人蕭孟曲。

決定在高雄開設書店的原因？

旗：旗后身為打狗發展與詩社之濫觴，希望藉由書店的開設，吸引讀者的流動，活化人口外移嚴重的旗津和社區，引入學習的資源，再現昔日文風。

請用一句話形容你心中的高雄。

旗：如洋海派，與日熱情，雷後忘憂，重人惜情。

開設獨立書店，最重要的一件事？

旗：透過與人交陪和書籍閱讀而了解在地，了解是認同自己文化、愛自己土地的開始。

開設書店以來，最難忘的一件事？

旗：街坊在重要時刻餵食：清明時節請店長入宅包潤餅、連日豪雨守漏屋時送來熱食、麵包店於冊店講座時贊助海味點心；冊店朋友變成小幫手，讓一人書店有機生長。

書店中你最喜歡的一個角落？

旗：冊店守護的重生老屋，重視光影和空間輕承載，不同時刻不同方向的光影透入，無處不美。

光影透入旗津tha̍k冊。光影透入旗津tha̍k冊。

請推薦書店內或高雄當地不可錯過的伴手禮。

旗：店長親自鮮烘、設計的「日本文學」和「打狗旅人」咖啡掛耳包，和人物有關的風味搭配和包裝設計，以五感體驗閱讀文學和打狗故事。

旗津tha̍k冊的咖啡掛耳包。旗津tha̍k冊的咖啡掛耳包。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的高雄一日遊？

旗：搭乘輕軌或捷運到西子灣站，早餐吃哈瑪星七十餘年老店碗粿和味噌湯，坐渡輪下旗津，穿越星空隧道繞行旗后山外圍步道，想像馬雅各、史溫侯等人旗后上岸時的驚駭。中午吃手工魚麵，買地瓜椪，日正當中待在冊店避暑看書，品嘗養蜂店長的檸檬荔枝蜜茶，傍晚逛大街、吃番茄切盤，上燈塔，對照約翰．湯姆生拍攝打狗昔今景象，往砲台賞餘暉，晚上吃旗津海產，回程在渡輪上享受海港夜景。

■旗津tha̍k冊

高雄市旗津區通山路42巷2號

www.facebook.com/kitinthakchheh

圖片提供：旗津tha̍k冊。

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