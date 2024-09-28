【藝週末．城市散步】前進高雄獨立書店！－4之4－蟬雨越讀

蟬雨越讀。

請告訴我們書店的小歷史。

蟬雨越讀（下稱「蟬」）：書店的發起人是莊逸軒和楊詠欣。莊逸軒五年來一直持續探索城市祭典美學，2024年已經準備籌辦第五屆「上元春鬧」。過程中也嘗試許多知識實踐的活動，包含雨曝讀書會，文學讀書會，以及各種藝文體驗活動，希望藉由實踐，讓書本學到的知識具體，亦是「越讀」本身。今年10月也將在高雄文化中心舉辦「入書市」閱讀計畫。

書店主人楊詠欣。

決定在高雄開設書店的原因？

蟬：因為我們都是高雄人。想在自己居住的城市實踐心嚮往之的文化大夢。

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請用一句話形容你心中的高雄。

蟬：是一個值得以文化美學深耕的美好城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

蟬：最重要的事情是堅持文化耕耘的價值和意義。

開設書店以來，最難忘的一件事？

蟬：在舉辦「上元春鬧祭典」的過程中，看到許許多多的人無私地付出，只是單純地想要把心裡的祝福獻給台灣土地上的所有人，因為節慶串連了人心的善良與美好，每個人的臉上都閃耀著動人的光輝。

書店中你最喜歡的一個角落？

蟬：在這些角落，可以很明確感覺到人和文字之間的關係。文字的書寫彷彿是在提醒必須成為什麼樣的人。

蟬雨越讀的角落，可以感覺到人和文字的關係。

請推薦書店內或高雄當地不可錯過的伴手禮。

蟬：店內販售一系列與節慶有關的明信片。如果有一天數不清的高雄居民都可以捲起袖子不分彼此，很親切很親近地為節慶的活動共同準備，那種溫柔又溫暖的人情味真的令人捧在心頭。為了追求慶典的美，我們願意花一整年的時間去成長去準備，這樣的素養和創造美的可能性，就像明信片上面的意象一樣：人像一朵花盛開了。

蟬雨越讀的節慶明信片。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的高雄一日遊？

蟬：推薦順遊高雄御書房。這家店的經營理念很樸實。店主人希望讓高雄市民有一個人文舒適的空間可以品嘗有機健康的食物。那份美意，不管在任何時刻都一直堅持著。不是為了商業利益，而是懷抱著對於走進御書房客人的一種誠意。

■蟬雨越讀

高雄市苓雅區中正二路56巷33弄18號

www.facebook.com/semishigurebooks

圖片提供：蟬雨越讀。

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