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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】新生入住 媽寶現身

2024/09/29 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

與其說孩子長不大，應該很多家長更離不開孩子，所以媽寶誰造成，怪不得他人啊……

〈媽寶出列1〉全家出動打掃 濾網也不放過

文／韋韋（台北市）

今年陪同妹妹送外甥女到學校宿舍，看到同寢室室友一家大小連公嬤都出動打掃，爸爸連冷氣濾網都不放過，對著滿是塵蟎的窗簾說這也要清洗；怕圍欄不夠高孩子會摔下來，碎念是否要加護欄；怕室友太晚睡，孩子有光無法入眠，要加圍簾；孩子細皮嫩肉承受不起蚊蟲叮咬，要裝蚊帳之類的。

天下父母心，宿舍霉味重，浴廁也卡霉，馬上去買專門清潔劑清掃。此時聽到隔壁床的阿嬤說：廁所清不乾淨，看能不能找當地的清潔公司，定期過去打掃。此時我下巴差點掉下來，好不容易打掃完，看還缺東缺西的，全家族又往外採買。

我們整理完後離開，聽到一陣陣哭聲，仔細一瞧是那一家人抱在一起哭成一團，十八相送後才離開。

雖然我們也會捨不得，能給予的只有微笑祝福和支持，真控制不住情緒就趕緊轉頭離開。原本每晚都會有孩子的笑語聲，明晚起就安安靜靜的，但成長就從現在開始，所謂親子一場，就是一連串一段又一段的目送和漸行漸遠，這過程是好事，孩子離巢也是好事。

〈媽寶出列2〉孩子人際 爸媽忙打點

文／楊鳳珠（台中市）

開學了，大學生活需要離開家的占大多數，高中的同學們都如何了呢？滑滑臉書就看到……

她的爸爸媽媽特地開車北上，除了添購一車的日用必需品以外，還用了一整天的時間，換上短褲拖鞋手套頭巾，親自把女兒學校4人的女生宿舍徹底打掃了一遍，洗刷擦、消毒、除霉加上布置，又熱心地幫忙規畫、分配了空間的使用區域等等。

除了積極認識另外3個女生的家長外，還幫室友們開好了群組，手機一一確認加入。中午叫了外送一起吃，晚上其他家長都陸續先回家了，她爸媽仍是留下來，請全室友一起吃飯搏感情，直到舍監趕人，才依依不捨左抱右抱道別。

拍照，放社群當然不會少。就連校門口的守衛伯伯都有一張，校園的每一個角落都詳盡地帶孩子繞了一圈，偶遇到的學長姐，也立刻請託要多關照一下新生的女兒。看到這裡，其實好像也不意外，這同學的爸媽在她念高中時，這模式就操作過了。

她媽媽的發文最後結語是：今天，為我的狀元女兒打理好大學人際的第一步！

〈媽寶出列3〉遊子身上衣 一定要媽洗

文／馨語（屏東縣）

北上讀大學的時候，因為宿舍床位有限，要申請住宿還得依地緣關係先抽籤，所以室友基本上都是中南部人。

其中有個室友每週都要回家一趟，剛開始以為是戀家，後來才知道是家規。室友媽媽擔心宿舍洗衣機不乾淨，手洗又傷手，就要室友把衣服都帶回家洗。如果當週沒辦法回家，除了先報備父母外，還要郵寄穿過的衣服回去洗。

我好奇問她，這樣一來一往大包小包地帶髒衣服回家洗不麻煩嗎？室友說，爸媽都會開車來接送，倒也不必提著行李人擠人搭車，而且這樣才能讓他們安心。

雖然我實在很難理解，但也覺得很佩服。有媽的孩子是個寶，室友更是她媽媽的心肝寶貝。

大二之後，我搬離了宿舍，在外面租房子，和原先的室友也各奔東西。聽說，室友媽媽後來也北上租房和女兒一起住，那些穿過的衣服終於可以不必舟車勞頓。

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈媽寶出列4〉就近住宿 隨時支援

文／森森子（台中市）

大女兒終於考上大學，跟著老公大包小包幫她扛去校區，安置好宿舍。

想不到一去學校，才知道什麼叫做媽寶集團，校門口跟爸媽抱著哭的就算了，還有超級大卡車載著一大車行李，仔細看竟然有獨立筒床墊，真的好誇張……

進宿舍，一群父母擦著床、樓梯、地板、書桌，孩子在旁邊滑手機。甚至也有父母要來跟所有寢室室友交換line，說是怕找不到孩子，就能夠請他們幫忙。

最離譜的是，在新生演講，台上的校長問各位家長有什麼問題時，竟有位家長舉手說：可以請學校週五不要排課嗎？因為這樣子孩子沒有辦法回家，回去時間太短了。校長愣住了，回應說這裡不是美國，回家車程最多幾個小時，請媽媽不用擔心。聽了真是冒一身冷汗，嘆為觀止！

經歷完這一切，打算跟老公回家，媽呀，他竟安排好今晚外面住宿，說是怕女兒萬一晚上想他了，隨時能夠支援。看著自己完全沒準備的包包，還有目光堅定的老公，好吧，最誇張的或許在我家！

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