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兩廳院秋天藝術節10/4登場 巴西傳奇歌手吉爾為《擁抱》自由而唱

2024/09/30 05:30

兩廳院秋天藝術節10/4登場 巴西傳奇歌手吉爾為《擁抱》自由而唱現年82歲的吉貝托・吉爾，是最具影響力的巴西音樂家。
（gui jorge攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕兩廳院秋天藝術節將於本週登場，今年以「看不見的岸」為主題，呈現移動及遷徙的複雜性，於10月4日至12月1日期間，透過國內外10檔節目共33場演出，帶領觀眾深入探索歷史、文化及個體的經驗和記憶。率先於10月4日演出的是巴西傳奇抗爭歌手吉貝托．吉爾（Gilberto Gil）的《擁抱》音樂會，以及編舞家王宇光與印尼舞者Danang Pamungkas合作的《人之島》。

巴西音樂傳奇吉貝托．吉爾退休前最後巡演《擁抱》。（gui jorge攝，兩廳院提供）巴西音樂傳奇吉貝托．吉爾退休前最後巡演《擁抱》。（gui jorge攝，兩廳院提供）

秋天藝術節的推出，原是期待劇場成為引發思考、開啟對話思辨的空間，同時引領觀眾們走進劇場詩意的幻境。兩廳院藝術總監劉怡汝指出，「岸」的意象，是對自己位置的確認，也是對未來的投射、渴望和想像，今年10檔節目，勾勒出人類歷史、文化、環境等彼此交疊的軌跡。重新述說此岸到彼岸的路途中，抵達和未曾抵達的故事。

王宇光《人之島》劇照。（陳韋勝攝，兩廳院提供）王宇光《人之島》劇照。（陳韋勝攝，兩廳院提供）

現年82歲的吉貝托・吉爾，是巴西「熱帶主義運動」的重要推手，也是最具影響力的巴西音樂家。他融合巴西音樂、非洲節奏與搖滾樂，以自由的曲風宣揚開放與包容，在1960年代的南美洲遍地開花。吉爾因巴西政變被軍政府逮捕，被迫流亡海外，直到多年後「熱帶主義運動」獲平反，才終能將理想傳唱世界。吉爾始終抱持生命的熱情關懷社會，曾出任巴西文化部長，甚至被聯合國教科文組織賦予「和平藝術家」殊榮。

把身體比喻為一座永不靠岸的孤島，《人之島》描繪兩種島嶼文明的相遇與碰撞。（陳韋勝攝，兩廳院提供）把身體比喻為一座永不靠岸的孤島，《人之島》描繪兩種島嶼文明的相遇與碰撞。（陳韋勝攝，兩廳院提供）

吉爾以手風琴起家，受到「Bossa Nova之父」若昂・吉貝托及多莉瓦爾・凱米等巴西歌手影響與啟發，之後以吉他手、歌手的身分展開演唱生涯，曾獲多座葛萊美獎肯定。創作能量至今仍持續不墜，已錄製超過60張專輯。而他退休前最後的世界巡迴《擁抱》，將來到台灣為自由與包容發聲，10月4日晚間在國家音樂廳演出。

另一檔同日登場的節目《人之島》，是台灣編舞家王宇光的新作，獲英國倫敦The Place劇院與日本城崎國際藝術中心駐村支持。王宇光橫越海洋，從這座島，到那座島，踏上印尼舞蹈家Danang Pamungkas的家鄉梭羅。曾一同於雲門２擔任職業舞者的兩人，相隔近10年後再次相聚，相異與相似來自島嶼上的溫度、濕度，無法名狀的權力結構與身分認同，則造就了兩人共通又不同的夢。

《人之島》描繪兩種島嶼文明的相遇與碰撞，把身體比喻為一座永不靠岸的孤島，探勘彼此的身體脈絡。晃動、搖擺，在極度不安定中尋找平衡，在差異中模仿、對照與抗衡，使舞台上雙人關係顯得孤獨又共存。他們認為，這是一場求見自己的旅途，也許得潛入巨大的差異，耐心等待，「真正的我」才能浮出水面。10月4至6日，在兩廳院實驗劇場演出；秋天藝術節詳細節目內容可詢OPENTIX。

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